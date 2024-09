Bé 5 tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ không phép là do bị đánh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu quận Lê Chân tiếp tục chỉ đạo công an sở tại khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ sự việc cháu bé nghi bị bạo hành ở trường mầm non An Dương