Bê bối giám định tâm thần: Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Chiều 11-7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ký công điện khẩn gửi các bệnh viện tâm thần, viện pháp y tâm thần trên cả nước, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh, sau loạt vụ việc sai phạm gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng bị bắt ở Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Ảnh: Công an cung cấp

Nội dung công điện nêu rõ thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng một số vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến hành vi nhận hối lộ, sai phạm trong giám định, tổ chức sử dụng ma túy tại Viện Pháp y tâm thần trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà, Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ Y tế xác định nguyên nhân do một số lãnh đạo, cán bộ y tế chưa nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, thiếu bản lĩnh, dễ bị mua chuộc, thậm chí tiếp tay cho đối tượng xấu trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát, thực hiện nghiêm quy định chuyên môn, không để người bệnh tâm thần tự ý ra khỏi nơi điều trị hoặc lợi dụng hồ sơ y tế nhằm trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi phạm tội.

Các cơ sở giám định phải đảm bảo kết luận trung thực, minh bạch; tuyệt đối không cấp khống hồ sơ, giấy tờ cho các bị can, bị cáo.

Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. Bộ cũng nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng, trong đó có 36 lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương về hành vi nhận hối lộ, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần. Danh sách bị can có nhiều lãnh đạo chủ chốt, cùng nhiều trưởng khoa, điều dưỡng và cán bộ khác.

Mở rộng điều tra, mới đây Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc trong đó có giám đốc trung tâm để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo cơ quan điều tra, họ nhận tổng cộng 450 triệu đồng từ vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông (Hà Nội) để làm sai lệch kết quả giám định tâm thần.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.