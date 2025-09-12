HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại sau khi chó nhà nuôi chết bất thường

D.Thu

(NLĐO) - Bệnh nhi mắc bệnh dại sau khi bị chó nhà cắn. Con vật chết bất thường vài ngày trước khi cháu khởi phát bệnh.

Sáng 12-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bé gái 11 tuổi (ở Nghệ An), bất ngờ mắc bệnh dại từ chính con chó nuôi trong nhà. Con vật chết không rõ nguyên nhân chỉ vài ngày trước khi bé gái phát bệnh.

Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại sau khi chó nhà nuôi chết bất thường- Ảnh 1.

Bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo gia đình, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém, sau đó dần chuyển sang sốt cao, đau họng, khó nuốt nước, thậm chí sợ nước, sợ gió và rối loạn hành vi.

Khi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng bệnh nhi đã rất nặng, phải thở máy và dùng nhiều loại vận mạch nhưng không cải thiện. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định cháu dương tính với virus dại. Gia đình đã xin đưa cháu về nhà chăm sóc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh dại gần như chắc chắn tử vong nếu phát bệnh, hiện không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Điều duy nhất có thể cứu sống bệnh nhân là tiêm vắc-xin ngay sau khi bị chó hoặc mèo cắn.

Theo bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng của bệnh viện, virus dại thường tồn tại trong nước bọt của chó, mèo mắc bệnh và có thể lây sang người qua vết cắn, vết cào hoặc khi dính vào niêm mạc, vết thương hở. Khi phát bệnh, bệnh nhân thường sợ nước, sợ gió, co giật, rối loạn tri giác và nhanh chóng tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị chó, mèo hoặc bất kỳ động vật nào cắn, cần rửa sạch vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút.

Tuyệt đối không dùng thuốc nam hay đắp lá. Cần đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại nếu cần, không nên chờ theo dõi vật nuôi nếu không chắc chắn tình trạng sức khỏe của chúng.

