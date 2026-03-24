Sáng 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Minh (SN 1988; ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Lê Hoàng Minh

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 20-3, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của bà N.T.K.N (SN 1991; ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) trình báo về việc con gái của bà tên N.A (SN 2014) bị đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Hoang Minh" làm quen, rồi dụ dỗ đến một quán cà phê chòi thuộc khóm Đông Thịnh 9, phường Long Xuyên để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xét thấy đây là vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa rõ nhân thân lai lịch đối tượng nên sau khi được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Long Xuyên khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Sau nhiều giờ truy xét khẩn trương và liên tục, Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng Công an phường Long Xuyên đã xác định, triệu tập đối tượng Lê Hoàng Minh lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Minh khai báo quanh co nhằm chối tội, nhưng trước những chứng cứ thu thập được của các trinh sát, Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Minh khai nhận đã làm quen, kết bạn với cháu A. qua mạng xã hội Zalo. Ngày 18-3, Minh nhắn tin, dụ dỗ A. đến phường Long Xuyên để hẹn gặp rồi chở A. vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu.



