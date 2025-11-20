Bé gái 13 tuổi bị bà nội tra khảo, đánh đập dã man, người chi chít vết thương

Ngày 20-11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc 1 bé gái trên địa bàn phường Linh Sơn bị người nhà bạo hành. Trước đó, công an nhận được trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993) về việc con gái P.A. bị bạo hành, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Cháu A. bị đánh đập dã man, trên người bị nhiều vết thương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu P.A. (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn) hiện sinh sống cùng với bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971 là chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai của bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu A. lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16-11, cháu A. bị bà Hằng, ông Lương Quốc Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người.

Do bị đánh đau, cháu A. buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại.

Sau đó, bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu A. yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội.

Cơ quan công an đang làm việc với những người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, do bản thân thực ra không lấy trộm tiền nên cháu A. không trả lời được. Ông Trung và ông Thành kéo cháu A. xuống khu vực cạnh nhà bếp. Tiếp đó, cả 2 người liên tục đánh cháu. Ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A..

Sau đó, cháu A. đã vùng thoát ra chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu A. bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.