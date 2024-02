Bé gái 2 tuổi gặp tai nạn tử vong ngày cận Tết

Ngày 9-2, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm.



Vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, xe máy do một người chưa rõ danh tính điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Viết Xuân. Khi đến trước số nhà 278 Nguyễn Viết Xuân thì xảy ra va chạm với xe đạp do bé trai điều khiển sang đường. Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến cháu trai bị xây xước nhẹ.

Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm sau khi va chạm với xe bán tải

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ lại xem. Lúc này, bé gái tên T. mới chỉ 2 tuổi, chạy từ trong nhà ra thì không may va chạm với xe bán tải biển kiểm soát tỉnh Bình Định đang lưu thông trên đường.

Vụ tai nạn đã khiến cháu bé bị thương nặng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT, Công an TP Pleiku đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.