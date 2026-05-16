Sức khỏe

Bé gái loạn thần cấp sau khi dán miếng chống say tàu xe, bác sĩ cảnh báo khẩn

Hải Yến

(NLĐO) - Lo sợ con mệt khi di chuyển từ quê đến TPHCM, người mẹ dán miếng chống say tàu xe cho bé dẫn đến loạn tâm thần cấp tính.

Chiều ngày 16-5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho hay nơi đây vừa tiếp nhận bé gái P.L.D.A. (7 tuổi) nhập viện trong tình trạng mất ngủ, nói nhảm liên tục. Trẻ có biểu hiện rối loạn tâm thần cấp tính như mất kiểm soát hành vi, bò lê trên sàn nhà, ngã quỵ đột ngột, kèm sốt 38,2 độ C.

Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp sau khi dùng miếng dán chống say tàu xe - Ảnh 1.

Loại miếng dán chống say tàu xe

Trước đó, bé cùng mẹ di chuyển từ quê đến TPHCM. Do lo ngại con mệt vì kẹt xe kéo dài, người mẹ đã dán cho bé 2 miếng chống say tàu xe chứa hoạt chất scopolamine phía sau tai trong suốt khoảng 5 giờ hành trình, sau đó mới tháo ra khi đến nơi.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, các bác sĩ nhận định nhiều khả năng bé bị tác dụng phụ do scopolamine gây ra. Bệnh nhi được theo dõi sát tại Phòng Cấp cứu. Sau khoảng 12 giờ, các triệu chứng loạn thần giảm dần nên được chuyển sang phòng thường. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định, các biểu hiện bất thường biến mất và trẻ trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường.

Theo BSCKI Trần Ngọc Lưu (Bệnh viện Nhi Đồng 2), scopolamine trong miếng dán chống say tàu xe có thể gây nhiều tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, giảm thị lực, lú lẫn, giãn đồng tử. Một số trường hợp nặng có thể xuất hiện loạn thần cấp với các biểu hiện mất định hướng, ảo giác, hoang tưởng, rối loạn ngôn ngữ, mất trí nhớ hoặc tăng thân nhiệt ác tính. Trẻ em và người cao tuổi là nhóm dễ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hơn.

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, miếng dán chứa scopolamine không được sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi và cần giảm liều ở trẻ em hoặc người có cân nặng dưới 40 kg.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cho trẻ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ định và chống chỉ định trước khi dùng. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, thay đổi hành vi, phát ban sau khi dùng thuốc hoặc miếng dán chống say tàu xe, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về loại thuốc đã sử dụng cho bác sĩ điều trị.


Bệnh viện Nhi đồng biểu hiện bất thường viêm màng não rối loạn tâm thần bé gái 7 tuổi Say tàu xe say xe
