Sức khỏe

Bé gái quấy khóc vì khối phồng bẹn: Cảnh báo bố mẹ đừng chủ quan

Liên Anh

(NLĐO) - Lúc 2 tháng tuổi, bé gái xuất hiện khối phồng ở bẹn nhưng gia đình nghĩ không nguy hiểm. Gần đây, khối phồng to dần, căng đau khiến bé đau mới đi khám.

Ngày 12-1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp thoát vị ống Nuck có biến chứng nghẹt buồng trứng cho bé gái (11 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai).

Bé gái quấy khóc vì khối phồng bẹn: Cảnh báo bố mẹ đừng chủ quan - Ảnh 1.

Thoát vị ống Nuck ở bé gái thường dễ bị bỏ sót do khối phồng có thể chỉ xuất hiện khi trẻ khóc, rặn hoặc vận động, rồi tự xẹp khi nghỉ ngơi

Theo gia đình, khối phồng vùng bẹn trái của bé đã xuất hiện từ khi khoảng 2–3 tháng tuổi nhưng không được đưa đi khám vì nghĩ không nguy hiểm. Gần đây, khối phồng to dần, căng đau, bé quấy khóc nhiều nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bé bị thoát vị ống Nuck bên trái kèm nghẹt buồng trứng, gây giảm tưới máu và có nguy cơ tổn thương cơ quan sinh sản.

Ngay sau đó, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ cấp cứu để giải phóng nghẹt và bảo tồn buồng trứng. Sau phẫu thuật, tình trạng bé ổn định, vết mổ hồi phục tốt. Kết quả tái khám sau một tuần cho thấy chức năng buồng trứng đã trở lại bình thường.

PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết thoát vị ống Nuck là bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở bé gái, xảy ra khi ống Nuck không đóng sau sinh, tạo điều kiện cho buồng trứng hoặc vòi trứng thoát xuống vùng bẹn, môi lớn. Tỉ lệ thoát vị bẹn ở bé gái chỉ khoảng 0,74%, thấp hơn nhiều so với bé trai nhưng nguy cơ biến chứng lại cao hơn. Đặc biệt, các trường hợp thoát vị chứa buồng trứng có tỉ lệ nghẹt lên đến 43%, nhất là trong năm đầu đời.

Thoát vị ống Nuck ở bé gái thường dễ bị bỏ sót do khối phồng có thể chỉ xuất hiện khi trẻ khóc, rặn hoặc vận động, rồi tự xẹp khi nghỉ ngơi. Nhiều phụ huynh vì vậy chủ quan, dẫn đến chẩn đoán muộn. Khác với bé trai, nơi tạng thoát vị thường là ruột, ở bé gái phần thoát vị chủ yếu là buồng trứng hoặc vòi trứng, dễ bị xoắn, hoại tử và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản.

BS Thạch khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi phát hiện khối phồng vùng bẹn hoặc môi lớn, đặc biệt nếu khối căng cứng, không tự xẹp, kèm đau hoặc quấy khóc. Việc phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời là yếu tố quyết định giúp ngăn ngừa biến chứng và bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ trong tương lai.

