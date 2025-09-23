HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi với tờ giấy ghi tên "Nấm" cùng 15 triệu đồng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cùng giỏ đồ có quần áo, tờ giấy ghi tên "Nấm" và số tiền 15 triệu đồng.

Ngày 23-9, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng số tiền 15 triệu đồng và lời nhắn nhờ nuôi hộ - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng số tiền 15 triệu đồng và lời nhắn. Ảnh: N. Đàn

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 22-9, trong lúc đi tập thể dục, anh L.N. phát hiện cháu bé bị bỏ lại gần trạm điện ở xóm Tiền Phong, xã Vạn An.

Trong giỏ đồ để lại có tờ giấy ghi tên cháu là "Nấm" cùng lời nhắn: "Do điều kiện không nuôi được, nhờ ai nhặt được thì chăm sóc hộ". Ngoài ra, trong giỏ đồ còn có số tiền 15 triệu đồng.

Người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến chính quyền. Hiện bé gái được giao cho bố mẹ anh L.N. tạm thời chăm sóc.

Được biết, hiện có nhiều người liên hệ xin nhận nuôi cháu. Tuy nhiên, UBND xã Vạn An đã thông báo rộng rãi, nếu sau 7 ngày người thân không đến nhận thì địa phương sẽ làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định.

