Thời sự

Bệ phóng ước mơ cho trẻ vùng cao

KIM NGÂN

Dự án "Trạm phóng tương lai" không chỉ giúp trẻ em vùng cao tìm thấy niềm vui khi đến lớp, mà còn có thêm động lực để vươn lên

Mỗi nơi "Trạm phóng tương lai" đi qua, sẽ có những bức tường được khoác áo mới, sân trường có khu vui chơi, góc đọc sách chất đầy truyện tranh, đặc biệt là tiếng cười trong veo, ánh mắt háo hức của những em nhỏ được chạm tay vào ước mơ.

Không gian học tập, trải nghiệm

Gần 13 năm trước, nhóm các bạn trẻ tại TP HCM bắt đầu hành trình thiện nguyện với những hoạt động giản dị như tặng quà Tết cho người khó khăn và chăm lo cho trẻ em vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu... Sau vài năm, nhóm thực hiện dự án "Chuyến xe số 7+" đưa bà con khó khăn từ TP HCM về quê miền Trung đón Tết miễn phí.

Đến năm 2023, nhóm quyết định khép lại dự án "Chuyến xe số 7+" để tìm hướng đi mới, bền vững và mang ý nghĩa lâu dài hơn. Dự án "Trạm phóng tương lai" ra đời, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục cộng đồng. Dự án khởi đầu bằng những chuyến xe chở xi măng, tôn và những đôi giày lấm bùn. Đó là khoảnh khắc người trẻ từ thành phố ngồi lại cùng thầy cô nơi bản làng, cùng lắng nghe, cùng bàn bạc điều gì cần nhất, làm thế nào để một lớp học không chỉ đẹp hơn hôm nay mà còn bền vững đến mai sau.

Anh Nguyễn Hoàng Khải, người sáng lập dự án, cho biết tính đến tháng 10-2025, dự án đã hoàn thành thi công 4 điểm trường tại 4 tỉnh, thành trên khắp cả nước gồm: điểm lẻ thôn 4 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (tỉnh Đắk Lắk); Trường Tiểu học 3 Khánh Hải (tỉnh Cà Mau); Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Leng 1, Trường Mẫu giáo Trà Leng 1 điểm lẻ Ông Ngọc (TP Đà Nẵng); phân hiệu Bon Jun Juh Trường Mẫu giáo Mầm Non (tỉnh Lâm Đồng).

Bệ phóng ước mơ cho trẻ vùng cao - Ảnh 1.

“Trạm phóng tương lai” tại điểm Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Leng 1 (TP Đà Nẵng). Ảnh: B.T.C

Không chỉ dừng lại ở những bức tường mới hay mái trường khang trang, dự án còn tiếp tục gieo mầm tri thức và kỹ năng cho trẻ. Những buổi rèn kỹ năng mềm, giới thiệu sách hay, các trại hè thu nhỏ được tổ chức thường xuyên, biến ngôi trường thành không gian học tập - trải nghiệm - trưởng thành.

Tính đến thời điểm khánh thành, đã có hơn 760 học sinh và 30 giáo viên được thụ hưởng cơ sở vật chất mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và sinh hoạt; con số này tiếp tục tăng lên mỗi năm khi từng thế hệ học trò bước qua cánh cửa lớp học được vun đắp từ tấm lòng và nỗ lực của cộng đồng.

Hướng đến tương lai

Thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Leng 1 (TP Đà Nẵng), cho biết trường có chưa đến 40 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Ca Dong. Trước kia, điều kiện sinh hoạt của thầy trò vô cùng thiếu thốn. "Nhờ dự án, một nhà vệ sinh mới tinh, phòng tắm giặt và bếp ăn bán trú khang trang đã được xây dựng. Các em học sinh cũng có một không gian vui chơi an toàn, sạch sẽ. Nhờ vậy, phụ huynh yên tâm hơn khi cho con em mình ở lại bán trú" - thầy Phương xúc động nói.

Điều tạo nên dấu ấn riêng của "Trạm phóng tương lai" chính là tầm nhìn dài hạn. Mỗi điểm trường hoàn thành đều kèm theo cam kết đồng hành ít nhất một năm: theo dõi, bảo dưỡng công trình, kết nối với nhà tài trợ để trao học bổng và tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa.

Theo anh Khải, những công trình ấy rồi cũng sẽ cũ đi. Nhưng điều quan trọng là chúng đã trở thành "bệ phóng"- nơi những đứa trẻ vùng cao tìm thấy niềm vui khi đến lớp, có thêm niềm tin, động lực và cơ hội để vươn lên, bước ra thế giới rộng lớn hơn bằng chính đôi chân của mình. 

