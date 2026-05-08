Pháp luật

Bé trai 7 tuổi có 21 vết sẹo trên cơ thể do bị cha đẻ bạo hành

Như Quỳnh

(NLĐO) - Bị khởi tố vì đánh con trai 7 tuổi tổn thương cơ thể 36%, trên người có tới 21 vết sẹo khắp cơ thể.

Ngày 8-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích.

- Ảnh 1.

Nguyễn Hà Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp 

Theo cơ quan công an, Chung và chị N.T.H.T. kết hôn năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, hai người ly hôn do mâu thuẫn. Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng con đầu là cháu N.Đ.B.K., chị T. nuôi con thứ hai. Đến tháng 4-2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của Tòa án.

Cuối tháng 12-2025, trong lúc kiểm tra việc học, Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, thấy cháu làm bài chậm, Chung lấy dây sạc điện thoại dài khoảng 1 m gập đôi đánh nhiều lần vào vùng lưng con.

Dù cháu K. dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh vào vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi gây thương tích, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

- Ảnh 2.

Cháu T. bị tổn thương khắp cơ thể. Ảnh: CACC

Đến ngày 8-1-2026, chị T. đến trường thăm con, phát hiện trên cơ thể cháu K có nhiều vết thương, sẹo và bầm tím. Chị đưa cháu đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ và trình báo công an. 

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận giám định xác định trên cơ thể cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Các thương tích do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.

Cơ quan công an xác định hành vi của Chung đã trực tiếp xâm hại sức khỏe, sự phát triển của trẻ em. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.

Vụ mẹ đánh con 13 tháng tuổi tử vong: Xót xa với kết quả khám nghiệm tử thi

Vụ mẹ đánh con 13 tháng tuổi tử vong: Xót xa với kết quả khám nghiệm tử thi

(NLĐO) - Khai với công an, Nguyễn Thị Phương Thảo đã thừa nhận hành vi đánh con, đồng thời cho biết trước khi về nhà có uống bia với khách ở quán karaoke nên không còn được tỉnh táo.

Gã cha dượng đánh con riêng của vợ nhập viện ra đầu thú

(NLĐO) – Sau nhiều ngày lẩn trốn vì đánh con riêng của vợ, gã cha dượng quê Vĩnh Long đã được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nhập viện: Xác định được hung khí, nguyên nhân ban đầu

(NLĐO)- Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc ông H.T.C. (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dùng búa đánh con dâu và 2 cháu nội bị thương là do mâu thuẫn gia đình.

