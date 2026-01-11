HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bé trai 7 tuổi tử vong dưới bánh xe tải

Tuấn Minh

(NLĐO)- Va chạm với xe tải chạy cùng chiều, chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển đổ ra đường, bé trai 7 tuổi ngồi sau văng vào gầm xe tải, bị cán tử vong.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé trai 7 tuổi tử vong dưới bánh xe tải xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 11-1, tại thôn Bến Sung 3, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Xót thương bé trai 7 tuổi tử vong dưới bánh xe tải - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khi bé trai 7 tuổi gặp nạn, tử vong dưới bánh xe tải

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi chị N.T.H. (ngụ thôn Đồng Mười, xã Như Thanh) điều khiển xe máy BKS 36M5-05x.xx chở theo con trai là N.H.P. (SN 2019) đang lưu thông trên Quốc lộ 45 hướng xã Như Thanh đi xã Nông Cống thì va chạm với xe tải BKS 36H-054 xx., lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, chiếc xe máy do chị H. điều khiển đổ ra đường, cháu bé văng vào gầm xe tải và bị bánh xe cán, dẫn tới tử vong. Người mẹ may mắn thoát chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Như Thanh đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tới hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp làm rõ vụ tai nạn.

Tin liên quan

Người phụ nữ bán vé số chết thương tâm dưới bánh xe tải

Người phụ nữ bán vé số chết thương tâm dưới bánh xe tải

(NLĐO) – Trong lúc cho xe di chuyển, tài xế thiếu quan sát nên xe tải cán người phụ nữ bán vé số dạo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bình Dương: 2 phụ nữ và 2 trẻ em thương vong dưới bánh xe tải

(NLĐO) - Theo một số nhân chứng, cả 4 nạn nhân trong vụ va chạm giữa xe máy và xe tải là người thân trong một gia đình.

Xót xa 2 mẹ con ở Bình Phước chết thảm dưới bánh xe tải

(NLĐO)- Vụ va chạm giữa xe máy và xe ben trên tuyến đường liên thôn ở Bình Phước khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

tỉnh Thanh Hóa tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng bé trai bé trai 7 tuổi bánh xe tải chết thảm dưới bánh xe tải
