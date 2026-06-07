Becamex TP HCM (1-1) HAGL: Gia Bảo gỡ hòa cho đội khách

Sau 25 vòng đấu, CLB Becamex TP HCM có cùng 21 điểm với PVF-CAND và SHB Đà Nẵng song rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua trụ hạng. Trong nhóm này, đội bóng đất Thủ kém hơn hai đối thủ về chỉ số đối đầu nên không còn quyền tự quyết ở vòng 26.
Muốn trụ hạng V-League thành công hoặc giành suất chơi trận play-off tranh suất trụ hạng với đội á quân Giải Hạng nhất, CLB Becamex TP HCM buộc đánh bại HAGL trong màn so tài trên sân Gò Đậu ở vòng đấu cuối và trông chờ PVF-CAND hoặc SHB Đà Nẵng không thắng trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
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