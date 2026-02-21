HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bên trong hầm chứa tài sản cho giới siêu giàu

Cao Lực

(NLĐO) – Có những tài sản được lưu trữ không có nhiều giá trị tiền bạc nhưng lại không thể thay thế, như đồ gia truyền, ảnh gia đình, vật phẩm mang tính sưu tầm

Các biện pháp bảo vệ phức tạp được áp dụng cho một dinh thự cổ mang giá trị lịch sử ở TP London - Anh khiến nhiều người liên tưởng đến một bộ phim tội phạm ly kỳ. Tuy nhiên, điều khác biệt là sẽ không có vụ đột nhập thành công nào ở đây như trong phim.

Tọa lạc trong tòa nhà bên cạnh khách sạn hạng sang Dorchester này là một trong những hầm an ninh tư nhân an toàn nhất châu Âu, nếu không muốn nói là nhất thế giới.

Lối vào tòa nhà luôn được khóa, và luôn có ít nhất một nhân viên an ninh canh gác cầu thang dẫn xuống khu vực két sắt. Tại đây, các biện pháp bảo mật tiên tiến được triển khai, bao gồm máy quét vân tay, máy quét mống mắt và thẻ khóa điện tử.

Cả 3 yếu tố nhận dạng đều phải hợp lệ thì một người mới có thể đi vào trong. Tại đây, khách phải đứng chờ giữa 2 cánh cổng và lớp kính chống đạn chịu được cả hỏa lực từ súng AK-47.

Trong khuôn viên dinh thự còn có hệ thống camera CCTV hoạt động 24/7 với 4 trạm giám sát riêng biệt (một tại chỗ, 3 bên ngoài), hệ thống báo động chống xâm nhập cùng cảm biến phát hiện ngập nước được lắp đặt trong sàn, trần và tường.

"Nếu có bất kỳ chuyển động nào ở đây, sẽ có vài người trong chúng tôi biết ngay"- ông Sean Hoey, giám đốc điều hành cơ sở do Công ty IBV International Vaults (Anh) vận hành, khẳng định với đài CNN.

"Không có điều gì bất thường có thể xảy ra mà không ai được thông báo. Ngay cả khi chỉ có một con cáo chạy ngang bên ngoài vào ban đêm, chúng tôi cũng biết" – ông nói.

Dù có vẻ cực đoan nhưng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt này là điều bắt buộc để bảo vệ khối tài sản có giá trị ước tính 54-81 triệu USD trong hầm.

Bên trong hầm chứa tài sản cho giới siêu giàu - Ảnh 1.

Hầm an ninh bên trong tòa nhà được trang bị hệ thống an ninh tiên tiến nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng khỏi các hành vi đột nhập có chủ ý (tội phạm) cũng như những sự cố ngoài ý muốn (thiên tai). Ảnh: IBV International Vaults London

Những tài sản quý giá

Khi nghĩ đến một chiếc két sắt, nhiều người hình dung bên trong là vàng hoặc những xấp tiền mặt. Theo ông Hoey, IBV lưu trữ rất nhiều thứ như vậy trong các hầm của họ trên khắp thế giới, cùng với những món đồ giá trị cao dễ đoán như tác phẩm nghệ thuật và túi xách của Hermès hay Chanel.

Một số tài sản khác lại khá bất ngờ. Những món khiến ông Hoey ngạc nhiên nhất thường không có nhiều giá trị tiền bạc nhưng lại không thể thay thế, như đồ gia truyền, ảnh gia đình, hoặc những vật phẩm mang tính sưu tầm như thẻ Pokémon phiên bản giới hạn hay đồ chơi sưu tập.

"Cũng có người giấu đồ khỏi người khác, như chồng giấu vợ hoặc ngược lại. Một số người cất những thứ mà họ không muốn người khác biết cho đến khi họ qua đời, bao gồm giấy tờ nhà đất, di chúc và các tài liệu pháp lý khác" – ông tiết lộ.

Những gì ông Hoey biết về nội dung của một số két sắt đến từ các cuộc trò chuyện xã giao với khách hàng. Ông từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng "những người đến đây rất đa dạng, từ người bình thường đến người nổi tiếng, vận động viên, hoàng gia nước ngoài, triệu phú và tỉ phú".

Két sắt cỡ nhỏ của công ty, có giá khởi điểm 1.350 USD/năm, hiện đã được thuê hết. Chỉ còn lại một vài kho cỡ trung đến lớn, đủ để chứa một vali cỡ lớn, với chi phí lên tới 20.300 USD/năm.

Công ty không yêu cầu khách hàng khai báo nội dung hay giá trị tài sản mà họ muốn gửi. Tuy nhiên, để trở thành thành viên, họ phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt và ký các điều khoản sử dụng, trong đó cấm lưu trữ hàng cấm như ma túy, tiền rửa, hoặc các mặt hàng bị cấm buôn bán rộng rãi như ngà voi.

Một số nhà phê bình đặt câu hỏi liệu các công ty như IBV International Vaults có vô tình tạo ra nơi trú ẩn cho tội phạm hay không, nhất là khi họ không chịu sự giám sát và quy định nghiêm ngặt như các ngân hàng truyền thống.

Bên trong hầm chứa tài sản cho giới siêu giàu - Ảnh 2.

Với hơn 40.000 thành viên trên toàn thế giới, IBV International Vaults hiện có các cơ sở tại Cape Town và Johannesburg (Nam Phi), cũng như tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ. Ảnh: IBV International Vaults London

An ninh kiểu truyền thống

Một số người có thể thắc mắc liệu hầm lưu trữ có phải là khái niệm lỗi thời, giống như điện thoại bàn hay băng cassette, và rồi sẽ dần biến mất. Khi công nghệ phát triển, lưu trữ đám mây và các nền tảng số khác giúp việc lưu giữ bản điện tử của di chúc, hợp đồng bảo hiểm và các tài liệu quan trọng trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi đó, hầm lưu trữ tư nhân ngày càng ít phổ biến. Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ) là một trong những tổ chức không còn cho khách hàng mới thuê két an toàn (dù vẫn duy trì cho khách hiện hữu), bởi họ cho rằng chi phí vận hành quá cao. Một số ngân hàng khác đã ngừng cung cấp dịch vụ này hoàn toàn. Theo ước tính của báo The Wall Street Journal, số lượng két an toàn đã giảm khoảng 20% so với 6 năm trước.

Nhu cầu ngày càng tăng về địa điểm an toàn và riêng tư để lưu trữ tài sản cá nhân ở Nam Phi là lý do khiến doanh nhân địa phương Ashok Sewnarain mở cơ sở IBV đầu tiên vào năm 2004 tại TP Durban.

IBV International Vaults, hiện có hơn 40.000 thành viên trên toàn thế giới, sau đó mở rộng sang TP Cape Town, TP Johannesburg (đều ở Nam Phi), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Sĩ.

Ông Hoey tiết lộ cơ sở tại Thụy Sĩ đang được thuê trọn bởi một khách hàng duy nhất. Ông cho biết thêm thời gian trung bình một khách hàng lưu trữ tài sản là 3-4 năm, và phần lớn sẽ đóng két khi chuyển nơi ở. Ông nhấn mạnh công ty luôn thay ổ khóa khi bàn giao két.

Và không giống một số ngân hàng hoặc công ty khác, IBV không giữ chìa khóa dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp. Mỗi khách hàng chỉ có một chìa khóa duy nhất. "Nếu khách hàng làm mất, chúng tôi sẽ phải gọi thợ khóa chuyên nghiệp đến khoan phá ổ khóa. Chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác không thể tiếp cận két sắt, ngoại trừ chính khách hàng" – ông Hoey khẳng định.

Bên trong hầm chứa tài sản cho giới siêu giàu - Ảnh 3.

Các két sắt cỡ nhỏ tại cơ sở ở London hiện đã được thuê kín, và chỉ còn lại một số ít kho lưu trữ cỡ trung đến lớn còn trống. Ảnh: IBV International Vaults London

Tin liên quan

Khám phá hầm tận thế nguy nga của giới siêu giàu

Khám phá hầm tận thế nguy nga của giới siêu giàu

(NLĐO) - Giới siêu giàu đang biến những ngôi nhà nguy nga của họ thành pháo đài hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi để chống lại mọi thứ - kể cả tận thế.

Xây "hầm chứa tận thế" trên mặt trăng

Con người chúng ta có một "hầm chứa tận thế" được xây dựng trên đảo Spits-berger của Na Uy.

Giới siêu giàu thế giới đổ xô xây hầm bí mật giấu vàng

(NLĐO) - Các nhà phân tích tại Ngân hàng đầu tư tài chính Goldman Sachs ở New York - Mỹ cho biết giới siêu giàu thế giới đang có chiến lược tích trữ vàng để đối phó với các rủi ro về chính trị, kinh tế toàn cầu.

vận động viên tác phẩm nghệ thuật giới siêu giàu hệ thống an ninh hầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo