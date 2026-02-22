HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bên trong ngôi trường “kỷ luật thép”

ĐOÀN TUẤN

Không điện thoại, không internet, thay vào đó là những giọt mồ hôi trên sàn tập Vovinam và tiếng trống lân sư rồng rộn rã.

Tại Trường THCS - THPT Phùng Hưng (Hệ thống giáo dục IVS), hàng trăm học sinh - những "game thủ" ẩn mình, những cô cậu học trò đang tuổi dậy thì - đang cùng nhau bước vào hành trình lột xác đặc biệt: Từ những đứa trẻ bị xem là cá biệt trở thành những học sinh bản lĩnh, tự tin.

Rời thế giới ảo, học làm "chiến sĩ"

Giữa nhịp sống hối hả của TP HCM, không khí tại Trường THCS - THPT Phùng Hưng (phường An Phú Đông) mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. 5 giờ 30 phút, hàng trăm học sinh trong sắc phục xanh đã bắt đầu ngày mới bằng bài thể dục và tự tay gấp chăn màn vuông vức theo nếp sống nội trú nghiêm ngặt.

Học sinh tại đây rất đa dạng. Có em từng là những "tín đồ" của game online, ngày đêm cày cuốc quên ăn ngủ. Cũng có những em đến đây vì sự bướng bỉnh, mất kết nối với cha mẹ hoặc đơn giản là những "cái tôi" quá lớn đang loay hoay không tìm thấy định hướng.

Bên trong ngôi trường “kỷ luật thép” - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS - THPT Phùng Hưng được phát hiện năng khiếu và đào tạo bài bản để trở thành những vận động viên lân sư rồng chuyên nghiệp

Dù lý do là gì, khi bước qua cánh cổng này, mọi thiết bị điện tử đều được để lại phía sau. Lịch sinh hoạt "11 chế độ" khoa học sẽ dần nắn chỉnh lại nhịp sinh học, trả lại cho các em sự tỉnh táo và khỏe mạnh thay vì sự uể oải, chống đối thường thấy.

"Bông hồng thép" và liệu pháp Vovinam

Điều khiến nhiều người bất ngờ khi đến thăm trường là sự xuất hiện của những "bóng hồng" trên sàn tập. Không hề thua kém các bạn nam, nữ sinh của trường thực hiện các đòn thế Vovinam dứt khoát và đầy nội lực. Với học sinh nữ, sự nghiêm khắc giúp các em rèn luyện bản lĩnh độc lập và khả năng tự vệ. Với nam sinh hiếu động, kỷ luật giúp kiềm chế sự nóng nảy.

Điểm chung là tất cả đều được "chữa lành" bằng phương pháp "lấy động trị tĩnh". Năng lượng tiêu cực, sự bứt rứt hay tâm lý phản kháng của tuổi mới lớn dần tan biến theo những giọt mồ hôi trên sàn tập, nhường chỗ cho sự sảng khoái và tinh thần đồng đội.

Lân sư rồng: Từ đam mê đến thể thao thành tích cao

Tại Trường THCS - THPT Phùng Hưng, lân sư rồng không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà được phát triển thành bộ môn thể thao thành tích cao. Những em có tố chất sẽ được tuyển chọn vào câu lạc bộ, được đào tạo bài bản để thực hiện những kỹ thuật khó, đòi hỏi thể lực phi thường và sự tập trung cao độ như nhào lộn trên giàn mai hoa thung.

Bên trong ngôi trường “kỷ luật thép” - Ảnh 2.

Không chỉ học sinh nam, các nữ sinh cũng rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin trên sàn tập Vovinam

Đây là môi trường lý tưởng để những đứa trẻ từng bị gắn mác cá biệt chứng minh giá trị bản thân. Những tấm huy chương, những màn biểu diễn chuyên nghiệp tại các sự kiện lớn là minh chứng rõ nhất cho tài năng của các em khi được đặt đúng chỗ. Còn với đại đa số học sinh, tiếng trống hội và không khí tập luyện sôi nổi chính là liều thuốc tinh thần, giúp các em xóa bỏ sự cô độc và hòa nhập với tập thể.

Kỷ luật là yêu thương

Nói về triết lý giáo dục đặc thù này, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Hệ thống giáo dục IVS, cho rằng sự nghiêm khắc tuyệt đối không phải là trừng phạt hay áp đặt. Đó là giải pháp bắt buộc để thiết lập lại trật tự cho một cuộc sống đã bị đảo lộn bởi công nghệ hoặc tâm lý bất ổn. "Chúng tôi tạo ra môi trường để tách các em khỏi cám dỗ, trả lại sự tỉnh táo và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp các em, dù là nam hay nữ, đều có cơ hội sửa sai và tỏa sáng theo cách riêng của mình" - ông Long khẳng định.

Bên trong ngôi trường “kỷ luật thép” - Ảnh 3.

Phương pháp giáo dục nghiêm khắc và không khí rèn luyện tại Trường THCS - THPT Phùng Hưng giúp học sinh tìm lại năng lượng tích cực thay vì chìm đắm trong thế giới ảo

Bên cạnh rèn luyện phẩm chất và thể thao, Trường THCS - THPT Phùng Hưng vẫn bảo đảm chương trình văn hóa chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi tư duy được đưa vào khuôn khổ kỷ luật, khả năng tập trung của các em tăng lên đáng kể.

Những ngày cuối năm, niềm vui của thầy và trò không chỉ là thành tích học tập, mà là sự trưởng thành trong nhận thức. Những đứa trẻ từng đóng sầm cửa trước mặt cha mẹ nay đã biết cúi đầu chào, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Đó chính là "mùa xuân" ý nghĩa nhất mà nhà trường gửi tặng lại cho các gia đình.

Trường thcs - thpt phùng hưng (Hệ thống giáo dục ivs)

Nơi đánh thức tiềm năng và rèn luyện bản lĩnh.

Địa chỉ: 27 TL02, KP3A, phường An Phú Đông, TP HCM

Tuyển sinh: Học sinh THCS - THPT trên toàn quốc (tiếp nhận học sinh cần rèn luyện nếp sống, tách khỏi môi trường game online, học sinh cá biệt).

Hotline: 0901 56 77 78

Website: https://truongivs.com/


