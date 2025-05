Bệnh chân tay miệng ở trẻ tăng, nguy cơ thành dịch

Tối 22-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết từ đầu năm đến nay, TP HCM ghi nhận hơn 6.700 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo HCDC, tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang có diễn biến phức tạp. Số ca mắc bắt đầu tăng từ tuần thứ 8 và tăng mạnh trở lại trong tuần 20 (từ ngày 12 đến 18-5). Cụ thể, trong tuần 20, thành phố ghi nhận 916 ca bệnh tay chân miệng, tăng 40% so với mức trung bình 4 tuần trước đó (654 ca). Trong đó, số ca phải nhập viện (ca nội trú) tăng 26%.

Bệnh tay chân miệng hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa.

Tính từ đầu năm đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 6.711 ca tay chân miệng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024 (4.510 ca). Trong đó, có 967 ca phải điều trị nội trú – tăng 15% so với năm ngoái (842 ca). May mắn là chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, 8/22 quận, huyện của thành phố có số ca bệnh tăng cao so với mức trung bình 4 tuần trước. Các địa phương gồm: quận 1, 5, 7, 12, Bình Tân, Tân Bình, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

Ngành y tế khuyến cáo, để phòng bệnh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là sau khi thay tã, đi vệ sinh và trước khi ăn; làm sạch đồ chơi, vật dụng sinh hoạt, tay nắm cửa, bàn ghế, sàn nhà... bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường; theo dõi sức khỏe trẻ kỹ lưỡng, đặc biệt nếu có dấu hiệu như: sốt, nổi ban ở tay chân, loét miệng, biếng ăn... cần đưa trẻ đi khám sớm hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế.



HCDC cảnh báo tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và dễ bùng phát thành dịch. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, qua tay bẩn hoặc tiếp xúc với các bề mặt, đồ dùng bị nhiễm virus từ phân, nước bọt, nốt phỏng hay dịch hô hấp của trẻ bệnh.

Ngoài ra, bệnh còn có thể lây trực tiếp từ trẻ này sang trẻ khác thông qua tiếp xúc gần, ho, hắt hơi hay các giọt bắn khi nói chuyện.

Hiện bệnh chưa có vắc-xin phòng ngừa. Do đó, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là giữ gìn vệ sinh cho trẻ và người chăm sóc.

Ngành y tế TP HCM đang tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch, đồng thời kêu gọi sự phối hợp của phụ huynh và nhà trường để chủ động phòng tránh, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.