HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh não mô cầu: Vì sao có thể gây tử vong trong 24 giờ?

N.Dung

(NLĐO) - Số ca mắc não mô cầu năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ, bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ nếu không điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cho biết năm 2025, cả nước ghi nhận 95 ca mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 3 ca tử vong, tăng 74 ca so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 11 ghi nhận 11 ca viêm màng não do não mô cầu.

Đây là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong cao nhất, có thể lên tới 50% nếu không được điều trị kịp thời, thậm chí khiến người đang khỏe mạnh tử vong chỉ trong vòng 24 giờ.

Bệnh não mô cầu – vì sao có thể gây tử vong trong 24 giờ? - Ảnh 1.

Nơi điều trị nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa tử vong do não mô cầu

Thanh Hóa ghi nhận ca tử vong do viêm não mô cầu

Mới đây, một bệnh nhân nữ sinh năm 1992 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tử vong do viêm não mô cầu. Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, được điều trị tại bệnh xá phân trại trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, người bệnh được xác định mắc viêm màng não mô cầu, cách ly và điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Tuy nhiên, bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong đầu tháng 12.

PGS-TS-BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc và khoảng 135.000 ca tử vong do bệnh não mô cầu.

Tại Việt Nam, não mô cầu nằm trong nhóm 10 bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong cao nhất. Thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi là nhóm có tỉ lệ mang vi khuẩn cao, trở thành nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng.

Thống kê cho thấy khoảng 5–30% người khỏe mạnh mang vi khuẩn não mô cầu ở vòm họng; con số này có thể tăng lên 70–80% trong các đợt dịch. Bệnh thường gia tăng vào giai đoạn giao mùa đông – xuân, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và lây lan.

Theo PGS Thái, viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp và có khả năng bùng phát thành dịch. Hiện ghi nhận 12 nhóm huyết thanh, trong đó các nhóm A, B, C, W và Y thường gây dịch; riêng nhóm C và W có tỉ lệ tử vong cao hơn.

img

Bác sĩ xem kết quả soi dịch não tủy phát hiện vi khuẩn não mô cầu

Bệnh có nhiều thể lâm sàng như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp…, trong đó viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết là phổ biến và nguy hiểm nhất. Nguy cơ mắc bệnh cao tại các nơi tập trung đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại quân đội, hoặc ở người suy giảm miễn dịch, có bệnh nền.

Nhận biết sớm viêm màng não do não mô cầu

PGS Thái cho biết viêm màng não do não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, song thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên 14–20 tuổi, người suy giảm miễn dịch và người cao tuổi. Thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 ngày, dao động từ 2 đến 10 ngày.

Người mắc bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, cứng cổ, buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng. Trong 4–8 giờ đầu, bệnh dễ bị nhầm với cúm do triệu chứng tương tự, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm.

Bệnh có tỉ lệ tử vong cao, lên tới 50% nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi qua khỏi, khoảng 20% bệnh nhân vẫn có thể để lại di chứng nặng như điếc, liệt, rối loạn thần kinh hoặc chậm phát triển trí tuệ.

img

Xét nghiệm dịch não tủy bệnh nhân viêm màng não tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo các chuyên gia, tiêm vắc-xin là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng nặng và tử vong. Việc tiêm chủng cũng góp phần làm giảm tỉ lệ người lành mang trùng, qua đó hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Hiện Việt Nam đã có các loại vắc-xin phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu phổ biến, trong đó có vắc-xin tứ giá phòng 4 nhóm A, C, Y và W.

PGS Thái cho biết do bệnh diễn biến nhanh và nguy hiểm, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng nhiều biện pháp, gồm tiêm chủng đầy đủ để tạo miễn dịch rộng, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người và bảo đảm không gian sống thông thoáng. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

(NLĐO) - Trước nhập viện, bệnh nhân có sốt, đau đầu. Bạn cùng phòng phát hiện anh lơ mơ, gọi hỏi không trả lời nên đưa đến bệnh viện

Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể gây tử vong rất nhanh

(NLĐO) - Tại Việt Nam, viêm màng não do não mô cầu là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong cao nhất

VNVC ra mắt vắc-xin phòng viêm màng não mô cầu từ 2 tháng tuổi

Vắc-xin não mô cầu nhóm B thế hệ mới lần đầu được tiêm ở Việt Nam cho trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi, hiệu quả bảo vệ cao trước bệnh viêm màng não mô cầu có thể cướp đi tính mạng chỉ trong 24 giờ.

vắc-xin hôn mê sâu viêm màng não bệnh truyền nhiễm vắc-xin phòng bệnh Não mô cầu viêm não mô cầu ca bệnh tử vong trong 24 giờ dấu hiệu não mô cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo