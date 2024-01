Bệnh nghiêm trọng hơn vì theo internet

Cảnh báo từ 1 cuộc khảo sát

Một khảo sát tại Mỹ do LetsGetChecked - công ty chuyên về kiểm tra sức khỏe cá nhân - thực hiện trên 2.000 người tại quốc gia này, cho thấy 43% số người đã tự tìm kiếm các triệu chứng của họ trên mạng và cuối cùng tin rằng họ mắc một căn bệnh nghiêm trọng hơn nhiều so với thực tế. 65% số người tự chẩn đoán nhưng kết quả cho thấy việc đưa các triệu chứng của mình lên các công cụ tìm kiếm có thể gây hại nhiều hơn là lợi; 74% những người tự chẩn đoán với các công cụ trực tuyến nói rằng việc tìm kiếm các triệu chứng của họ khiến họ lo lắng nhiều hơn cho sức khỏe. Ở khía cạnh khác, người tham gia không muốn đến bác sĩ, thậm chí 10% thường xuyên né tránh việc đó vì các lý do: chi phí tốn kém, không có thời gian...