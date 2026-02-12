HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh nhân ăn tất niên cùng bác sĩ trước giờ về quê đón Tết

N.Dung

(NLĐO) - Sau bữa cơm tất niên, 30 chuyến xe miễn phí rời bệnh viện đưa hàng trăm bệnh nhân và người nhà về quê, mang theo niềm vui đoàn tụ trước thềm năm mới.

Hơn 1.200 bệnh nhân và người nhà đã quây quần trong chương trình "Cơm tất niên" tại Bệnh viện K ngày 12-3 (từ 25 tháng Chạp), trước khi hơn 500 người lên những chuyến xe miễn phí trở về quê đón Tết.

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 1.

Người bệnh dự cơm tất niên, nhận lì xì từ y bác sĩ trước khi lên xe về quê. Ảnh: Trần Hà

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thường niên của Bệnh viện K mỗi dịp Tết đến. Tròn 10 năm được duy trì, "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" tiếp tục góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho người bệnh nhân ung thư trong những ngày đầu Xuân.

Hơn 200 mâm cơm với các món truyền thống như bánh chưng, giò, nem… được chuẩn bị cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân lần đầu cảm nhận không khí sum họp ngay tại bệnh viện sau thời gian dài điều trị. Những cái bắt tay, ôm chặt cùng lời chúc năm mới phần nào xua đi mệt mỏi.

Với người không thể tham dự, nhân viên y tế mang hơn 900 suất ăn đến tận giường bệnh. Bệnh viện cũng duy trì các phần cơm cho những trường hợp phải ở lại điều trị trong Tết.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết chương trình là sự chung tay của y bác sĩ và các nhà tài trợ, với mong muốn tiếp thêm nghị lực, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

"Chương trình khép lại năm cũ bằng những việc làm ấm áp, mở ra hy vọng mới cho người bệnh. Chúng tôi tin rằng với sự sẻ chia này, người bệnh sẽ đón Tết trọn vẹn hơn và thêm vững tin trên hành trình điều trị" – GS Quảng nói.

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 2.
Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương góp mặt, mang lời ca tiếng hát đến chương trình Cơm tất niên

Chiều cùng ngày, 30 "Chuyến xe yêu thương" miễn phí đưa hơn 500 bệnh nhân và người nhà rời Hà Nội về các tỉnh như Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Chương trình do Bệnh viện K phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đến động viên, chúc người bệnh thượng lộ bình an, giữ tinh thần lạc quan để đón thêm nhiều mùa xuân, đồng thời bày tỏ tin tưởng hành trình "Chuyến xe yêu thương" sẽ tiếp tục được nối dài, tiếp thêm tinh thần và nghị lực để người bệnh tin vào ngày mai tươi sáng. Ông cũng gửi lời chúc năm mới sức khỏe, bình an, mong các bệnh nhân giữ vững sự lạc quan, sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

Một số hình ảnh lãnh đạo Bộ Y tế và y bác sĩ tiễn, trao quà, tạm biệt bệnh nhân trước giờ xe lăn bánh về quê đón Tết:

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 5.

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 6.

Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà lì xì cho người bệnh trước khi lên xe về quê

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 7.

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 9.

GS.TS Lê Văn Quảng tặng quà người bệnh trên chuyến xe miễn phí về quê

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 11.

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 12.

Hơn 1.200 bệnh nhân dự cơm tất niên, lên chuyến xe miễn phí về quê - Ảnh 13.

Lãnh đạo Bộ Y tế và y bác sĩ tạm biệt bệnh nhân khi xe bắt đầu lăn bánh. Ảnh: Trần Hà


