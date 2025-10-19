Bệnh nhân hô hấp nhập viện tăng chóng mặt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh nhân hô hấp nhập viện tăng chóng mặt

Tin: Hải Yến, ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Mỗi ngày, chỉ riêng Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) tiếp nhận hơn 4.500 lượt bệnh nhi khám ngoại trú, trong đó bệnh hô hấp lên tới gần 1.800 ca.

Bác sĩ Trần Nguyên Khôi, Phó trưởng Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), cho hay gần đây, số trẻ bị viêm hô hấp cấp đến khám tăng đột biến.

img
img

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận hơn 4.500 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, trong đó bệnh hô hấp gần 1.800 ca - ứớc tính tăng 10-20% so với bình thường. Theo bác sĩ Khôi, nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa cảm lạnh và cúm mùa. Cảm lạnh chỉ gây sốt nhẹ, ho, sổ mũi, thường khỏi sau 5–7 ngày và ít biến chứng. Ngược lại, cúm mùa có biểu hiện sốt cao đột ngột (39–40 độ), kèm đau cơ, mệt mỏi, biếng ăn, kéo dài 7–10 ngày và dễ gây biến chứng 

img
img

Theo bác sĩ Khôi, thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm là giai đoạn ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các bệnh lý viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết mưa bão nhiều, độ ẩm cao như hiện nay. Trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh nặng nhất do hệ miễn dịch còn non yếu. Trẻ thường nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, bỏ bú hoặc quấy khóc liên tục. Trong đó, 10-20% trẻ bị viêm hô hấp dưới cần nhập viện để điều trị tích cực.

Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 6.
Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 7.

Ngoài yếu tố thời tiết, việc trẻ quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ lây lan virus do môi trường lớp học kín, tiếp xúc gần. Các yếu tố khác như điều kiện sống chật chội, thiếu thông thoáng hoặc để trẻ nhiễm lạnh cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 8.
Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 9.

Với các triệu chứng như sốt nhẹ, ho, sổ mũi, phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tại nhà 24–48 giờ, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, giữ ấm, vệ sinh mũi họng thường xuyên, đảm bảo dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu trẻ có dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, bỏ bú, khó thở, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng. Sau khi khỏi bệnh, cần kiểm tra và đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh đường hô hấp như cúm, sởi, phế cầu, Hib…

img
img

Trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh nặng nhất do hệ miễn dịch còn non yếu. Trẻ thường nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, bỏ bú hoặc quấy khóc liên tục. Trong đó, 10-20% trẻ bị viêm hô hấp dưới cần nhập viện để điều trị tích cực.

Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 12.

Riêng Khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị hơn 180 bệnh nhi. Khu cấp cứu 20 giường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều trẻ phải thở oxy hoặc sử dụng máy hỗ trợ hô hấp áp lực dương. Các bệnh phổ biến gồm viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản và hen suyễn.

Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 13.
Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 14.


 Không chỉ trẻ em, người lớn đến khám và nhập viện liên quan các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa… cũng có xu hướng gia tăng gần đây. 

Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 15.
Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 16.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), số người khám và nhập viện do bệnh hô hấp tăng khoảng 20%

Cận cảnh người già, trẻ nhỏ đồng loạt mắc bệnh hô hấp - Ảnh 17.

Nhiều trường hợp bệnh trở nặng do chủ quan với các biểu hiện ban đầu. BSCK2 Hồ Quốc Khải, Phó trưởng Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay bệnh nhân mắc bệnh hô hấp do thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao. "Những người có bệnh hô hấp mạn tính rất dễ bị khởi phát đợt cấp trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Ngoài ra, người cao tuổi, người hút thuốc lá hoặc có bệnh nền cũng là nhóm nguy cơ cao" - bác sĩ Khải cảnh báo.

 

Tin liên quan

Bộ Y tế thông tin chính thức về dịch bệnh hô hấp tại Trung Quốc

Bộ Y tế thông tin chính thức về dịch bệnh hô hấp tại Trung Quốc

(NLĐO) - Theo WHO, một số quốc gia có sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nhưng chưa ghi nhận tác nhân bất thường

Hôm nay 9-2, Sở Y tế TP HCM tiếp tục khuyến cáo về việc lây lan bệnh hô hấp

(NLĐO) - Thời tiết hiện tại thuận lợi cho tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan. Khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang trong khuôn viên bệnh viện.

Bộ Y tế thông tin về bệnh đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại Nga

(NLĐO) - Cục Phòng bệnh đang phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin các trường hợp mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân ở Liên bang Nga

đường hô hấp người cao tuổi điều trị tích cực hệ miễn dịch tình trạng quá tải viêm cơ tim bệnh hô hấp viêm đường hô hấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo