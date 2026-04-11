Bệnh Parkinson tăng nhanh do già hóa dân số

Hôm nay, 11-4, là Ngày Parkinson thế giới, ngày mà cả thế giới cùng nhìn về những người đang sống chung với căn bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai, chỉ sau Alzheimer.

Tại Việt Nam, ước tính có 100.000 - 200.000 người mắc Parkinson và con số này đang tăng nhanh do già hóa dân số. Bệnh Parkinson không chỉ là run tay, đi chậm, cứng cơ mà đằng sau đó là những mất mát vô hình và sự cô đơn khi xã hội chưa đủ thấu hiểu.

Bệnh nhân điều trị bệnh Parkinson tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Theo TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, điều trị Parkinson ngày nay không còn là "án tử". Người bệnh hoàn toàn có thể sống thêm 15 - 20 năm với chất lượng sống tốt nếu quản lý đúng cách. Bên cạnh sử dụng thuốc, phục hồi chức năng là chìa khóa: vật lý trị liệu giúp cải thiện dáng đi, thăng bằng, dự phòng té ngã; hoạt động trị liệu giúp tự làm các việc hằng ngày; ngôn ngữ trị liệu cải thiện nói nhỏ và chảy nước dãi. Tập luyện cường độ cao (đạp xe, đi bộ nhanh, thái cực quyền) có bằng chứng làm chậm tiến triển bệnh.