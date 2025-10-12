Bệnh sốt xuất huyết gia tăng sau mưa lũ

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH), trong đó có nhiều ca rất nặng, nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng. Hiện tại có 17 trường hợp SXH nặng đang được điều trị, trong đó nhiều trường hợp mắc bệnh do ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt.

Nam bệnh nhân V.Đ.L (34 tuổi, ở xã Tây Phương, TP Hà Nội) phát bệnh sau đợt bão số 10, khi khu vực quanh nhà xuất hiện nhiều muỗi. Ngày 1-10, anh bắt đầu đau đầu, nhức hốc mắt, đau khớp, đi khám và được xác định dương tính với SXH. Ban đầu, anh được điều trị và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, sau 3 ngày, triệu chứng không thuyên giảm kèm buồn nôn, đau đầu tăng nên gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng niêm mạc sung huyết, đau đầu, thể trạng béo phì, tiểu cầu giảm chỉ còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và ổ bụng. Bác sĩ đánh giá bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng.

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.V.C (56 tuổi, ở Lạng Sơn), nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, nổi vân tím, xuất huyết rải rác, tràn dịch màng phổi và ổ bụng. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu chỉ còn 5 G/L. Bệnh nhân được chẩn đoán SXH nặng, sốc, được điều trị tích cực ngay từ đầu.

BS Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Virus - Ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết các bệnh nhân đều được theo dõi sát 3 giờ/lần và điều trị kịp thời nên đã qua nguy kịch. Việc ảnh hưởng hậu quả sau mưa bão, ngập úng ở miền Bắc khiến muỗi Aedes aegypti sinh sôi mạnh, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch SXH và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Người dân cần chủ động diệt bọ gậy, dọn vệ sinh môi trường, đậy kín dụng cụ chứa nước, ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi, phun hóa chất định kỳ và tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính, béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng khi mắc SXH. "Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da… cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay. Các trường hợp nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng uống đủ nước, dùng paracetamol hạ sốt, nghỉ ngơi và xét nghiệm máu hằng ngày. Tuyệt đối không tự truyền dịch, không dùng kháng sinh hoặc corticoid" - BS Bình khuyến cáo.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 86.000 ca mắc và 17 ca tử vong do SXH, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024. Cảnh báo thời điểm mưa bão, lũ lụt hiện nay tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh phát triển, dễ gây các bệnh như tiêu chảy cấp, bệnh hô hấp, ngoài da, bệnh về mắt và SXH. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị lực lượng cơ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi cần.