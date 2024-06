Bệnh trầm cảm có di truyền không?

ThS-BS NGUYỄN MINH MẪN, Trưởng Đơn vị Tâm lý lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, trả lời: Người được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm phải có 1 trong 2 triệu chứng chính và 4 triệu chứng phụ kéo dài trên 2 tuần. Triệu chứng chính là bệnh nhân luôn u uất, trầm buồn và không có hứng thú với bất cứ việc gì. Các triệu chứng phụ có thể kể đến như ăn uống kém, rối loạn giấc ngủ, không muốn giao tiếp, chán tất cả sở thích thường ngày, tự ti, muốn chết, suy nghĩ chậm chạp...



Thực tế, 1/3 nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm là do yếu tố di truyền và 2/3 là từ căng thẳng quá độ kéo dài. Nếu bệnh trầm cảm do căng thẳng quá độ kéo dài, có thể phòng tránh được. Còn trầm cảm do yếu tố di truyền thì không thể phòng tránh.

Hãy theo dõi kỹ, nếu thấy con có các triệu chứng chính và phụ như kể trên, cần đưa trẻ đi khám ngay để xác định có thật sự bị trầm cảm hay không. Bác sĩ sẽ xác định trầm cảm do di truyền hay nguyên nhân khác để can thiệp sớm nhất.