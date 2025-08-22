HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện 105 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

N.Dung

(NLĐO) - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Xanh Pôn dịp kỷ niệm 105 năm.

Sáng 22-8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) kỷ niệm 105 năm hình thành, 55 năm thành lập trên cơ sở sáp nhập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân của bệnh viện.

img

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Xanh Pôn

Bệnh viện Xanh Pôn thành lập năm 1920 với 50 giường. Đến nay, nơi đây là bệnh viện hạng I, mỗi ngày tiếp nhận 2.000-3.000 lượt bệnh nhân, thực hiện nhiều kỹ thuật cao, trong đó có phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ - kỹ thuật hiện chỉ hai quốc gia trên thế giới triển khai thành công.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc bệnh viện, cho biết các tên gọi quen thuộc như "xương Xanh Pôn", "bỏng Xanh Pôn", "nhi Xanh Pôn"… đã gắn bó với người dân Hà Nội nhiều thập kỷ, trở thành niềm tự hào của y tế Thủ đô.

Những năm qua, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, bệnh án điện tử, nhận diện khuôn mặt tiếp đón người bệnh, thanh toán QR và kiosk tự phục vụ.

Theo ông Long, chuyển đổi số giúp thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, giảm sai sót bảo hiểm gấp 10 lần, tiết kiệm 90% in ấn, tăng hiệu suất 20% và rút ngắn 30% thời gian chờ đợi của người bệnh. Bệnh viện đặt mục tiêu trở thành bệnh viện thông minh vào năm 2026.

img

Các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, đánh giá Bệnh viện Xanh Pôn có vị thế dẫn đầu trong hệ thống y tế Thủ đô và cả nước.

Bệnh viện hiện có Trung tâm Kỹ thuật cao, triển khai nhiều chuyên khoa sâu, hàng trăm kỹ thuật ngang tầm khu vực, trong đó có ghép tạng, chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, cột sống và chỉnh hình nhi.

Thời gian tới, bệnh viện cần đột phá ở kỹ thuật cao, ghép tạng phức tạp, y học gen và liệu pháp miễn dịch cá thể hóa, đồng thời xây dựng thương hiệu y tế chuẩn quốc tế để thu hút bệnh nhân nước ngoài.

Tin liên quan

Truy tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho hai cán bộ y tế tại TP HCM

Truy tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho hai cán bộ y tế tại TP HCM

(NLĐO) - Ngày 5-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cán bộ y tế tại TP HCM đã có thành tích xuất sắc trong việc chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 20-5, tại tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Sở Y tế TP HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(NLĐO) - Từ chỗ còn thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhân lực, TP HCM đã xây dựng một hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, đạt được những thành tựu lớn

