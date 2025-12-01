HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu

P.V

(NLĐO) - Các khóa đào tạo theo mô hình kết hợp lý thuyết - lâm sàng - đánh giá - cấp chứng chỉ định kỳ hàng năm

PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail vừa có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị. Cuộc họp đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu đôi bên cùng phát triển và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y dược.

FPT Long Châu hiện sở hữu hơn 2.500 nhà thuốc, 250 điểm tiêm chủng và đội ngũ 4.000 cán bộ tham gia các hoạt động tiêm chủng trên toàn quốc cũng như 18.000 dược sĩ hoạt động trong hệ thống nhà thuốc. Với quy mô lớn và nhu cầu chuẩn hóa công tác an toàn tiêm chủng, FPT Retail bày tỏ mong muốn được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ban đầu, đặc biệt là nhận biết và xử trí đột quỵ, cấp cứu ngừng tuần hoàn, dị ứng - phản vệ, cũng như tăng cường kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc cho nhóm có bệnh nền. Các khóa đào tạo sẽ được triển khai theo mô hình kết hợp lý thuyết - lâm sàng - đánh giá - cấp chứng chỉ định kỳ hàng năm.

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống Long Châu trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới cung ứng dược, vắc-xin trên phạm vi toàn quốc. Bệnh viện khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng FPT trong đào tạo nhân lực cấp cứu, tổ chức liên thông cấp cứu với Bạch Mai và hỗ trợ chuyên môn trong các hoạt động liên quan đến đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Bên cạnh đào tạo, hai đơn vị cũng thống nhất thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác song phương. Bệnh viện Bạch Mai đề xuất FPT hỗ trợ ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng, triển khai các công cụ nâng cao trải nghiệm người bệnh, cũng như phối hợp trong lĩnh vực phần mềm quản trị - tài chính và cung ứng thuốc hiếm. Đây đều là những lĩnh vực có thế mạnh của FPT Retail và hệ sinh thái FPT, hứa hẹn tạo ra lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Về phía Long Châu, đơn vị đề nghị được phối hợp sâu hơn trong tư vấn chuyên môn y tế, xây dựng quy trình phối hợp xử trí cấp cứu tại nhà thuốc và các điểm tiêm chủng, đồng thời mong muốn được kết nối với các đầu mối chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai để triển khai các chương trình trọng điểm trong thời gian tới.

img

Sự hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và FPT Retail được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực y dược chất lượng cao, nâng cao an toàn tiêm chủng, tiêu chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Hai bên cam kết hợp tác theo tinh thần hai bên cùng phát triển với mục tiêu chung nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân.

ứng dụng AI Bệnh viện Bạch Mai fpt retail FPT Long Châu
