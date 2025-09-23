Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin sức khỏe 2 mẹ con bị bắn ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin sức khỏe 2 mẹ con bị bắn ở Tây Ninh

Hải Yến

(NLĐO) - Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, người mẹ bị mảnh đạn xuyên từ vai qua đốt sống cổ, ảnh hưởng đến tủy sống, dẫn đến liệt toàn thân

Chiều 23-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị thương do đạn bắn là bà N.T.P. (63 tuổi ) và T.T.A. (con gái bà P., 40 tuổi).

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin sức khỏe 2 mẹ con bị bắn ở Tây Ninh - Ảnh 1.

ThS-BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, thăm khám cho bệnh nhân T.T.A. (40 tuổi)

ThS-BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, cho biết bệnh nhân A. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ có vết thương đã được khâu vá ở vùng cung mày. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan sọ não và CT scan cột sống cổ.

Kết quả cho thấy cả CT sọ não và cột sống cổ đều trong giới hạn bình thường, không phát hiện máu tụ trong não. Bệnh nhân chỉ bị vết thương vùng cung mày và sưng nề ở vùng cổ, mặt. Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

"Với tình trạng này, chúng tôi chỉ cần sử dụng kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và theo dõi trong vài ba ngày. Nếu bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ cho xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà" –  BS Minh nói.

Đối với bệnh nhân P., TS BS Trần Minh Trí, Phó Khoa Ngoại thần kinh, cho biết bệnh nhân nhập viện dù tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn tứ chi. Theo bệnh án từ tuyến dưới, bệnh nhân bị vết thương xuyên cổ do đạn bắn.

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin sức khỏe 2 mẹ con bị bắn ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N.T.P. (63 tuổi)

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán và chụp CT scan. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương hoàn toàn cột sống cổ C4 do vết thương đạn bắn. Hình ảnh X-quang cho thấy mảnh đạn còn nằm ở vai bên phải, chứng tỏ vết đạn xuyên từ góc hàm trái, qua thân sống, xuống dưới vai phải.

Trong quá trình di chuyển, thân sống vỡ hoàn toàn, gây tổn thương tủy sống, khiến bệnh nhân liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác từ vai trở xuống.

"Chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán, điều trị bằng cách bất động cột sống cổ, chống phù tủy, giảm đau và theo dõi sát. Tuy nhiên, tiên lượng rất dè dặt do tổn thương ban đầu quá nặng, gây tổn thương tủy hoàn toàn" – BS Trí nói.

Cũng theo BS Trí, chấn thương cột sống cổ là loại tổn thương thường gặp tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ yếu do tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Trường hợp tổn thương do đạn bắn xuyên cổ như bệnh nhân này là rất hiếm.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, mẹ con bà P. bị nghi phạm Đậu Tuấn Anh (SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai) dùng súng bắn vào sáng 22-9. Người này sống chung như vợ chồng với bà A. Sau khi gây án, nghi phạm Tuấn Anh đã tự sát.




Tin liên quan

Người đàn ông ở Tây Ninh tự bắn 4 chiếc đinh vào đầu

Người đàn ông ở Tây Ninh tự bắn 4 chiếc đinh vào đầu

(NLĐO) - Người đàn ông ở Tây Ninh do buồn chuyện gia đình, cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm tới nên mới có suy nghĩ lạ.

Cụ ông suýt trả giá đắt vì keo dán sắt 502 bắn vào mắt

(NLĐO) - Chiều 17-10, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.N. (69 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), do keo dán sắt 502 bắn vào mắt.

Cứu trẻ bị súng bắn đinh xuyên ngực

(NLĐO)- Ngày 6-1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết vừa cứu sống cháu P.T.E. (14 tuổi) gặp tai nạn hy hữu.

sức khoẻ nạn nhân mâu thuẫn tình cảm Bệnh viện Chợ Rẫy bị súng bắn cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo