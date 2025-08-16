Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn bắt đầu tiếp nhận đăng ký mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên chiều 16-8, BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM), cho biết hôm nay bệnh viện đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên đăng ký khám và mổ mắt miễn phí.

Chương trình mổ mắt miễn phí dành cho các bệnh nhân cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các khu vực lân cận

Chương trình như một sự kiện y tế – xã hội với ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thể hiện sự cam kết bền vững của bệnh viện trong việc mang lại ánh sáng cho người bệnh khó khăn.

"Từ khi bệnh viện mới được khánh thành, đây là đợt mổ mắt miễn phí lần thứ 3. Các ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng khoa mắt và khoa gây mê hồi sức của bệnh viện. Khi cần thiết, bệnh viện có thể phối hợp chuyên môn với các đơn vị tuyến trên" - BS Quân chia sẻ.

Chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco dao động từ 9 - 11 triệu đồng/trường hợp. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc người lớn tuổi, rất khó khăn để xoay sở đủ chi phí phẫu thuật. Nếu không xử lý và điều trị kịp thời, rất có khả năng sẽ dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.

"Trong đợt này, bệnh viện dự kiến mổ miễn phí 20 bệnh nhân, chương trình kéo dài đến ngày 30-8. Thời gian tới, bệnh viện sẽ cố gắng tăng cường thêm số đợt và số lượt phẫu thuật, giúp bệnh nhân khu vực có cuộc sống tốt hơn" - BS Quân kỳ vọng.

Người bệnh hoặc thân nhân liên hệ trực tiếp khoa mắt hoặc phòng công tác xã hội của bệnh viện để đăng ký. Sau đó, bệnh viện sẽ khám sàng lọc, khám tiền mê, lập danh sách và bố trí lịch mổ cho các trường hợp đủ điều kiện và thuộc nhóm ưu tiên.

Các ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng khoa mắt và khoa gây mê hồi sức của bệnh viện

Bệnh nhân đến khám và đăng ký lịch mổ mắt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

"Người dân chỉ nên tiếp nhận thông tin từ kênh chính thức của Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn (trang web, fanpage, Zalo OA, số điện thoại đường dây nóng hoặc trực tiếp tại bệnh viện). Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không đóng tiền đặt cọc và không giao hồ sơ cho các cá nhân, tổ chức không thuộc bệnh viện. Khi có nghi vấn, cần liên hệ ngay phòng công tác xã hội hoặc đường dây nóng của bệnh viện để xác minh" - lãnh đạo bệnh viện cảnh báo.