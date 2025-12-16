Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ra mắt chương trình PRIME, tăng cường an toàn cho người bệnh

Ngày 16-12, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tập đoàn BD (Becton, Dickinson and Company) - tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu thế giới chính thức ra mắt chương trình PRIME được xây dựng phù hợp theo tiêu chuẩn của Joint Commission International (JCI).

Ký kết hợp tác chương trình PRIME, nâng cao an toàn người bệnh

Lễ ra mắt có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, đại diện JCI, Ban Lãnh đạo BD khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, cùng đại diện các khoa lâm sàng, nhóm điều phối PRIME Leaders, nhóm nòng cốt PRIME Champions và các chuyên gia chương trình.

PRIME (Preventing Risks of Infections and Medication Errors in IV Therapy – Phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và sai sót thuốc trong liệu pháp tĩnh mạch) là chương trình do các chuyên gia JCI (Hoa Kỳ) phát triển với sự hỗ trợ tổ chức từ BD.

Chương trình hướng đến phòng ngừa các biến chứng liên quan đến đường truyền tĩnh mạch và sai sót sử dụng thuốc thông qua việc chuẩn hóa toàn diện thực hành lâm sàng, từ đào tạo, giám sát, đánh giá đến cải tiến liên tục, nhằm nâng cao an toàn người bệnh theo chuẩn quốc tế.

Chương trình PRIME đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuẩn hóa liệu pháp truyền tĩnh mạch và tăng cường an toàn người bệnh

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng các quy trình liên quan đến đường truyền tĩnh mạch – kỹ thuật được sử dụng thường xuyên và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị.

Song song với việc cập nhật kỹ thuật và khuyến cáo chuyên môn, bệnh viện đã triển khai chuỗi đào tạo liên tục năm 2025 về "Liệu pháp tĩnh mạch an toàn", kết hợp chuẩn hóa trang thiết bị, vật tư y tế, mô hình hệ thống kín và các yếu tố hỗ trợ an toàn. Việc tiếp cận và triển khai chương trình PRIME theo tiêu chuẩn JCI giúp bệnh viện hoàn thiện nền tảng thực hành, tạo sự đồng bộ và tiệm cận chuẩn quốc tế.

BS.CKI Trần Minh Đẩu, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, phát biểu tại chương trình

Chương trình PRIME hiện đã được BD phối hợp triển khai tại hơn 50 bệnh viện trên toàn cầu và được xem là mô hình tham chiếu trong chuẩn hóa thực hành tiêm truyền.

Cấu trúc chương trình kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ lựa chọn thiết bị, tiếp cận mạch máu, chuẩn bị da, đặt và cố định catheter, duy trì đường truyền, đến quy trình chuẩn bị thuốc với yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, kỹ thuật pha – hoàn nguyên, tính toán liều và xử lý thuốc nguy cơ cao.

Trong đó, quản lý sử dụng thuốc là trọng tâm với sự tham gia chặt chẽ của dược sĩ trong kiểm duyệt chỉ định, hướng dẫn tốc độ truyền và phối hợp theo dõi người bệnh.

BS.CKI Trần Minh Đẩu, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nhấn mạnh chương trình PRIME theo tiêu chuẩn quốc tế JCI không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là một bước chuyển đổi mang tính hệ thống.

Chương trình giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ và xây dựng môi trường điều trị an toàn, chất lượng, bền vững. Với việc trở thành bệnh viện thứ 8 tại Việt Nam và là bệnh viện đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên triển khai mô hình này, Thiện Hạnh tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.