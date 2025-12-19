HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hỗ trợ chi phí cho 10 cặp hiếm muộn

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc", Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho 10 cặp vợ chồng hiếm muộn.

"Ươm mầm hạnh phúc" là chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm dành cho các cặp vợ chồng mong con, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hỗ trợ chi phí cho 10 cặp hiếm muộn - Ảnh 1.

Khoảnh khắc chào đón bé gái trong Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm 2025 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Năm 2025, Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp nhận thăm khám và điều trị cho 10 trường hợp đủ tiêu chuẩn. Kết quả 8/10 cặp vợ chồng có thai (2 trường hợp còn lại có thai tự nhiên).

Những thành tựu trên đến từ sự quyết tâm giúp đỡ, kinh nghiệm chuyên môn dày dặn của các y bác sĩ tại đơn vị và đồng hành của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm 2026 với chủ đề "Hai vạch – giấc mơ có thật" sẽ hỗ trợ chi phí, tiếp thêm hy vọng để những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn được làm cha, làm mẹ.

Chương trình được công bố trên cổng thông tin của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột vào ngày 19-12.

Số lượng các trường hợp sẽ tham gia điều trị trong chương trình dự kiến là 10 cặp vợ chồng. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 5-1-2026 đến hết ngày 15-1-2026.

Các cặp vợ chồng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí liên quan đến một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đồng hành chăm sóc răng miệng cho trẻ em bại não

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đồng hành chăm sóc răng miệng cho trẻ em bại não

(NLĐO) - Tại chương trình, trẻ em bị bại não được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và các sản phẩm chăm sóc răng miệng miễn phí.

Hơn 300 đại biểu tham dự hội nghị khoa học tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột

(NLĐO) - Hơn 300 đại biểu đến từ các cơ sở y tế trên cả nước đã tham dự hội nghị khoa học tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột nhằm cập nhật kiến thức.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột chúc mừng 100 em bé ra đời bằng IVF

(NLĐO) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, liên tiếp chào đón các em bé đã ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

hoàn cảnh khó khăn đại học y dược hiếm muộn thụ tinh nhân tạo
