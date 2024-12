Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam có máy chụp CT dùng công nghệ AI hỗ trợ điều trị

Ngày 10-12, tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), một hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến được đưa vào sử dụng, đánh dấu bước phát triển mới trong công nghệ y tế tại Việt Nam.



PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) phát biểu tại lễ khánh thành khu chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao tại bệnh viện

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, trước đây bệnh viện chỉ có 2 máy CT, nhưng một trong số đó đã hỏng, khiến công tác chẩn đoán bị gián đoạn. Với máy CT thế hệ mới, quá trình chụp cắt lớp toàn thân giờ đây chỉ mất 2-4 giây, giúp giảm bớt lo lắng cho bệnh nhân khi phải chụp trong không gian kín, đồng thời giảm gánh nặng cho đội ngũ y bác sĩ. Hệ thống mới không chỉ giúp bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao mà còn tạo ra môi trường làm việc ít căng thẳng hơn cho nhân viên y tế.

PGS-TS-BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, chia sẻ thêm hệ thống máy mới không chỉ hỗ trợ chẩn đoán chính xác các tổn thương mà còn sử dụng công nghệ AI để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

Hệ thống máy này giúp giảm thiểu tối đa lượng tia X tác động đến bệnh nhân, bảo vệ sức khỏe lâu dài mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao trong công tác chẩn đoán. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn giúp bác sĩ làm việc hiệu quả hơn, với liều tia thấp nhưng chất lượng chẩn đoán không giảm sút.

Thiết bị y tế hiện đại không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn giúp bác sĩ làm việc hiệu quả hơn

Một trong những ưu điểm nổi bật của các máy CT mới là khả năng giúp chẩn đoán và can thiệp nhanh chóng, đặc biệt là đối với bệnh nhân cao tuổi. Trước đây, việc chụp CT cho người cao tuổi gặp khó khăn do thời gian chụp lâu và môi trường kín gây khó chịu.

Tuy nhiên, với máy mới, thời gian chụp đã được rút ngắn từ 30 phút xuống chỉ còn 4 phút, giảm thiểu cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Đặc biệt, máy mới có khả năng chụp CT mạch vành ngay cả khi nhịp tim không ổn định, giúp giảm số lần phải chụp lại, cải thiện hiệu quả điều trị.

Máy CT thế hệ mới này còn hỗ trợ các bác sĩ trong việc chẩn đoán các vấn đề mạch máu, can thiệp mạch vành, mạch não và tim cấu trúc. Với khả năng xây dựng hình ảnh 3D chi tiết, bác sĩ có thể đánh giá chính xác hơn về cấu trúc cơ thể bệnh nhân, từ đó đưa ra quyết định điều trị đúng đắn. Ngoài ra, công nghệ này còn hỗ trợ các can thiệp thần kinh, nút mạch, giúp nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong quá trình điều trị.