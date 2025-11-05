Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có Phó Giám đốc 45 tuổi

Đại diện Bộ Y tế trao quyết định Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho ông Đoàn Nguyên Hồng

Ngày 5-11, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị), Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Nguyên Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng bệnh viện, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế.

Đạu diện Bộ Y tế đã trao quyết định và chúc mừng ông Đoàn Nguyên Hồng trên cương vị mới. Đồng thời kỳ vọng tân Phó giám đốc sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý tài chính - kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đơn vị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan ban ngành dự lễ công bố quyết định

Ông Đoàn Nguyên Hồng (SN 1980); có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông Hồng bắt đầu công tác tại bệnh viện từ năm 2002 với vị trí kế toán viên, sau đó lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt như phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng.

Ngoài công tác chuyên môn, ông Đoàn Nguyên Hồng còn giữ các chức vụ Bí thư Chi bộ Khối phòng chức năng 3, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, và từ tháng 6-2025 đến nay là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Việc bổ nhiệm ông Đoàn Nguyên Hồng được xem là bước kiện toàn quan trọng trong công tác tổ chức, nhân sự của bệnh viện, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, đầu tư và tự chủ bệnh viện trong giai đoạn mới.