Ngày 9-11, TS-BS Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), cho biết nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), bệnh viện tổ chức chương trình "Khám, tư vấn và tầm soát miễn phí suy giáp cho các đối tượng có nguy cơ cao" là đội ngũ giáo viên tại 6 phường của TPHCM (khu vực địa bàn quận Gò Vấp cũ) cùng thân nhân, người nhà cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thầy cô đã có mặt tại bệnh viện để được khám, đo mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, siêu âm và được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Trường hợp phát hiện bất thường sẽ được chọc hút tế bào bằng kim nhỏ miễn phí. Dự kiến, chương trình sẽ tầm soát cho khoảng 600 người.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thầy, cô giáo của nhiều trường học trên địa bàn quận Gò Vấp (cũ) có mặt tại Bệnh viện Quân y 175 xếp hàng để được tầm soát

Cô Nguyễn Thụy Bảo Trân, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (phường Hạnh Thông), cho biết trước khi đến khám cũng cảm thấy lo lắng vì nhiều người nói mắt hơi lồi có nguy cơ bị tuyến giáp. Tuy nhiên, sau khi nhận kết quả và tư vấn của bác sĩ cô cảm thấy an tâm hơn.

Cô Nguyễn Thụy Bảo Trân, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (áo đen), được bác sĩ tư vấn và trả kết quả tầm soát.

"Trước khi đi khám cũng hơi lo vì có người nhận xét mắt mình hơi lồi, sợ có vấn đề về tuyến giáp. Nhưng sau khi xét nghiệm máu, siêu âm và được bác sĩ tư vấn, kết quả đều bình thường nên mừng lắm. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp thầy cô quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân" - cô Trân chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc đó, cô Nguyễn Thị Kim Xuyến, giáo viên Trường THCS Gò Vấp, bày tỏ niềm vui khi được bệnh viện chăm lo chu đáo. "Đi khám bệnh thì ai cũng từng đi nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bệnh viện tổ chức chương trình tri ân riêng cho thầy cô để tầm soát bệnh tuyến giáp. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bệnh viện đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình từ khâu tiếp nhận, siêu âm đến xét nghiệm máu. Các anh chị nhân viên đều vui vẻ, hòa đồng, khiến chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm và trân trọng" - cô Xuyến nói.

Các thầy, cô giáo được đo mạch, huyết áp trước khi thực hiện siêu âm và xét nghiệm

Theo BS Trí, không chỉ mang ý nghĩa tri ân, chương trình còn hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý tuyến giáp, khuyến khích người dân chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Các thầy, cô giáo đến khám sẽ được đo mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, siêu âm, khám và tư vấn kết quả

BS Trí cho biết thêm, hiện nay, theo một số nghiên cứu trên thế giới cũng như trong nước, tùy theo vùng miền và nhóm tuổi, tỉ lệ suy giáp có thể thay đổi từ 3-15%. Một nghiên cứu gần đây của Ấn Độ cho thấy tỉ lệ suy giáp trung bình là hơn 10%.

Ở Việt Nam, cứ 100 người thì có hơn 4,6 người suy giáp. Tỉ lệ này không nhỏ, đặc biệt thay đổi theo nhóm tuổi người lớn tuổi bị nhiều hơn, và nữ giới bị nhiều hơn nam giới. Những nghiên cứu gần đây cho thấy suy giáp trong dân số không phải là ít. Vì vậy, việc tầm soát các bệnh lý tuyến giáp, trong đó có suy giáp, là rất quan trọng trong cuộc sống.

Suy giáp gồm hai dạng: Suy giáp lâm sàng (có biểu hiện mệt mỏi, giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, hormon tuyến giáp giảm rõ) và suy giáp dưới lâm sàng (chưa có triệu chứng, chỉ phát hiện qua xét nghiệm. Tỉ lệ này cao hơn suy giáp lâm sàng). Vì vậy, tầm soát và duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý là rất cần thiết.

Để phòng ngừa, BS Trí khuyến cáo ngoài muối i-ốt, cần bổ sung thêm i-ốt, selen và kẽm từ thực phẩm tự nhiên như hải sản, trứng, sữa, ngũ cốc. Chế độ ăn uống phải cân đối, vừa đủ, vì thiếu hay thừa đều ảnh hưởng đến tuyến giáp.