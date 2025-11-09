HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện khám tầm soát miễn phí tuyến giáp cho hơn 600 giáo viên nhân dịp 20-11

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Hơn 600 thầy, cô giáo tại TPHCM được khám, tầm soát sớm các rối loạn chức năng tuyến giáp, giúp phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngày 9-11, TS-BS Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), cho biết nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), bệnh viện tổ chức chương trình "Khám, tư vấn và tầm soát miễn phí suy giáp cho các đối tượng có nguy cơ cao" là đội ngũ giáo viên tại 6 phường của TPHCM (khu vực địa bàn quận Gò Vấp cũ) cùng thân nhân, người nhà cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thầy cô đã có mặt tại bệnh viện để được khám, đo mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, siêu âm và được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Trường hợp phát hiện bất thường sẽ được chọc hút tế bào bằng kim nhỏ miễn phí. Dự kiến, chương trình sẽ tầm soát cho khoảng 600 người.

Bệnh viện tri ân nhà giáo khám tầm soát miễn phí tuyến giáp cho hơn 600 giáo viên - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thầy, cô giáo của nhiều trường học trên địa bàn quận Gò Vấp (cũ) có mặt tại Bệnh viện Quân y 175 xếp hàng để được tầm soát

Cô Nguyễn Thụy Bảo Trân, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (phường Hạnh Thông), cho biết trước khi đến khám cũng cảm thấy lo lắng vì nhiều người nói mắt hơi lồi có nguy cơ bị tuyến giáp. Tuy nhiên, sau khi nhận kết quả và tư vấn của bác sĩ cô cảm thấy an tâm hơn.

Bệnh viện tri ân nhà giáo khám tầm soát miễn phí tuyến giáp cho hơn 600 giáo viên - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thụy Bảo Trân, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (áo đen), được bác sĩ tư vấn và trả kết quả tầm soát.

"Trước khi đi khám cũng hơi lo vì có người nhận xét mắt mình hơi lồi, sợ có vấn đề về tuyến giáp. Nhưng sau khi xét nghiệm máu, siêu âm và được bác sĩ tư vấn, kết quả đều bình thường nên mừng lắm. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp thầy cô quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân" - cô Trân chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc đó, cô Nguyễn Thị Kim Xuyến, giáo viên Trường THCS Gò Vấp, bày tỏ niềm vui khi được bệnh viện chăm lo chu đáo. "Đi khám bệnh thì ai cũng từng đi nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bệnh viện tổ chức chương trình tri ân riêng cho thầy cô để tầm soát bệnh tuyến giáp. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bệnh viện đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình từ khâu tiếp nhận, siêu âm đến xét nghiệm máu. Các anh chị nhân viên đều vui vẻ, hòa đồng, khiến chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm và trân trọng" - cô Xuyến nói.

Bệnh viện tri ân nhà giáo khám tầm soát miễn phí tuyến giáp cho hơn 600 giáo viên - Ảnh 3.

Các thầy, cô giáo được đo mạch, huyết áp trước khi thực hiện siêu âm và xét nghiệm

Theo BS Trí, không chỉ mang ý nghĩa tri ân, chương trình còn hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý tuyến giáp, khuyến khích người dân chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Bệnh viện tri ân nhà giáo khám tầm soát miễn phí tuyến giáp cho hơn 600 giáo viên - Ảnh 4.

Các thầy, cô giáo đến khám sẽ được đo mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, siêu âm, khám và tư vấn kết quả

BS Trí cho biết thêm, hiện nay, theo một số nghiên cứu trên thế giới cũng như trong nước, tùy theo vùng miền và nhóm tuổi, tỉ lệ suy giáp có thể thay đổi từ 3-15%. Một nghiên cứu gần đây của Ấn Độ cho thấy tỉ lệ suy giáp trung bình là hơn 10%. 

Ở Việt Nam, cứ 100 người thì có hơn 4,6 người suy giáp. Tỉ lệ này không nhỏ, đặc biệt thay đổi theo nhóm tuổi người lớn tuổi bị nhiều hơn, và nữ giới bị nhiều hơn nam giới. Những nghiên cứu gần đây cho thấy suy giáp trong dân số không phải là ít. Vì vậy, việc tầm soát các bệnh lý tuyến giáp, trong đó có suy giáp, là rất quan trọng trong cuộc sống.

Suy giáp gồm hai dạng: Suy giáp lâm sàng (có biểu hiện mệt mỏi, giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, hormon tuyến giáp giảm rõ) và suy giáp dưới lâm sàng (chưa có triệu chứng, chỉ phát hiện qua xét nghiệm. Tỉ lệ này cao hơn suy giáp lâm sàng). Vì vậy, tầm soát và duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý là rất cần thiết.

Để phòng ngừa, BS Trí khuyến cáo ngoài muối i-ốt, cần bổ sung thêm i-ốt, selen và kẽm từ thực phẩm tự nhiên như hải sản, trứng, sữa, ngũ cốc. Chế độ ăn uống phải cân đối, vừa đủ, vì thiếu hay thừa đều ảnh hưởng đến tuyến giáp.

BS Trí cũng nhấn mạnh lối sống đô thị hiện nay, thức khuya, ăn uống thất thường, ít vận động khiến nhiều người, đặc biệt giới trẻ, mắc các bệnh trước đây chỉ gặp ở người lớn tuổi như tim mạch, đột quỵ, suy thận. Việc tầm soát định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh là chìa khóa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tin liên quan

Lây thứ này từ bạn tình, tăng gấp đôi nguy cơ ung thư tuyến giáp

Lây thứ này từ bạn tình, tăng gấp đôi nguy cơ ung thư tuyến giáp

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa xác định nguy cơ mới từ một loại virus liên quan đến nhiều dạng ung thư đường sinh dục.

Thu hồi lô thuốc bổ sung hormone tuyến giáp kém chất lượng

(NLĐO) - Lô thuốc viên nén Levosum (Levothyroxinnatri 0,1 mg) bổ sung hormone tuyến giáp bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên buộc phải thu hồi trên toàn quốc

Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh tim mạch, đái tháo đường, tuyến giáp

(NLĐO) - Những căn bệnh mạn tính như đái tháo đường, tuyến giáp... đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong.

Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chế độ ăn uống thầy cô giáo bảo vệ sức khỏe trường tiểu học chế độ dinh dưỡng nguy cơ cao tuyến giáp Trường Trung học nhà giáo Việt nam bệnh tuyến giáp ngày 20-11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo