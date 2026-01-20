Ngày 20-1, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết vừa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật iTrack Advance ít xâm lấn trong điều trị bệnh glôcôm (còn gọi là "cườm nước" theo cách gọi dân gian) từ chuyên gia PGS-BS Van Nguyen, Giám đốc đơn vị tư vấn nhãn khoa nội trú của Đại học Nam California (Mỹ).

PGS-BS Van Nguyen cùng bác sĩ Khoa Glaucoma hội chẩn ca bệnh

Trong số những người bệnh được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật iTrack Advance, một nam bệnh nhân 67 tuổi (TPHCM) được chẩn đoán hai mắt mắc bệnh glôcôm góc mở vào 6 năm trước, đang được điều trị 3 loại thuốc hạ nhãn áp, chưa phẫu thuật tại mắt. Hiện tại, mắt trái của người bệnh có tổn thương thị trường giai đoạn trung bình. Qua chẩn đoán của bác sĩ, thị lực mắt trái trước phẫu thuật 7/10, nhãn áp 25 mmHg với 3 loại thuốc hạ nhãn áp.

Bệnh nhân được hội chẩn và phẫu thuật với kỹ thuật iTrack Advance. Sau một tuần phẫu thuật, thị lực mắt trái của người bệnh là 7/10, nhãn áp 12mmHg, người bệnh hài lòng với kết quả điều trị vừa qua.

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi chuyển giao kỹ thuật PGS-BS Van Nguyen, cho biết kỹ thuật iTrack Advance cũng thuộc nhóm phẫu thuật glôcôm ít xâm lấn. Phương pháp này giúp khôi phục hệ thống thoát dịch tự nhiên của mắt – nguyên nhân cốt lõi gây tăng nhãn áp ở bệnh nhân glôcôm.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhãn khoa sử dụng một vi ống rất nhỏ để tiếp cận và đồng thời bơm một lượng nhỏ chất nhầy đặc biệt mở rộng toàn bộ ống Schlemm, nhờ đó cải thiện khả năng dẫn lưu dịch trong mắt. Sau phẫu thuật, nhãn áp được kiểm soát hiệu quả mà không cần tạo đường thoát dịch nhân tạo.

Bác sĩ của Khoa Glaucoma - Bệnh viện Mắt TPHCM trực tiếp thực hiện kỹ thuật iTrack Advance dưới sự hướng dẫn của PGS-BS Van Nguyen

BSCKII Trang Thanh Nghiệp, Trưởng Khoa Glaucoma - Bệnh viện Mắt TPHCM, cho biết glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ở các trường hợp glôcôm mức độ nhẹ đến trung bình, việc kiểm soát nhãn áp đôi khi vẫn chưa đạt mục tiêu dù đã điều trị nội khoa tối ưu và/hoặc laser, trong khi các phẫu thuật truyền thống có thể bị cân nhắc trì hoãn do lo ngại biến chứng và gánh nặng chăm sóc hậu phẫu.

Hiện nay, kỹ thuật iTrack Advance đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Úc. Nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận phương pháp này giúp giảm nhãn áp trung bình từ 30–40%, đồng thời giảm đáng kể số lượng thuốc nhỏ mắt mà bệnh nhân phải sử dụng lâu dài. Hiệu quả điều trị được chứng minh là ổn định và bền vững trong nhiều năm theo dõi.





