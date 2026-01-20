HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Mắt TPHCM triển khai kỹ thuật mới

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Glôcôm (cườm nước) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Ngày 20-1, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết vừa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật iTrack Advance ít xâm lấn trong điều trị bệnh glôcôm (còn gọi là "cườm nước" theo cách gọi dân gian) từ chuyên gia PGS-BS Van Nguyen, Giám đốc đơn vị tư vấn nhãn khoa nội trú của Đại học Nam California (Mỹ).

Tin vui cho người bị cườm nước - Ảnh 1.

PGS-BS Van Nguyen cùng bác sĩ Khoa Glaucoma hội chẩn ca bệnh

Trong số những người bệnh được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật iTrack Advance, một nam bệnh nhân 67 tuổi (TPHCM) được chẩn đoán hai mắt mắc bệnh glôcôm góc mở vào 6 năm trước, đang được điều trị 3 loại thuốc hạ nhãn áp, chưa phẫu thuật tại mắt. Hiện tại, mắt trái của người bệnh có tổn thương thị trường giai đoạn trung bình. Qua chẩn đoán của bác sĩ, thị lực mắt trái trước phẫu thuật 7/10, nhãn áp 25 mmHg với 3 loại thuốc hạ nhãn áp.

Bệnh nhân được hội chẩn và phẫu thuật với kỹ thuật iTrack Advance. Sau một tuần phẫu thuật, thị lực mắt trái của người bệnh là 7/10, nhãn áp 12mmHg, người bệnh hài lòng với kết quả điều trị vừa qua.

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi chuyển giao kỹ thuật PGS-BS Van Nguyen, cho biết kỹ thuật iTrack Advance cũng thuộc nhóm phẫu thuật glôcôm ít xâm lấn. Phương pháp này giúp khôi phục hệ thống thoát dịch tự nhiên của mắt – nguyên nhân cốt lõi gây tăng nhãn áp ở bệnh nhân glôcôm

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhãn khoa sử dụng một vi ống rất nhỏ để tiếp cận và đồng thời bơm một lượng nhỏ chất nhầy đặc biệt mở rộng toàn bộ ống Schlemm, nhờ đó cải thiện khả năng dẫn lưu dịch trong mắt. Sau phẫu thuật, nhãn áp được kiểm soát hiệu quả mà không cần tạo đường thoát dịch nhân tạo.

Tin vui cho người bị cườm nước - Ảnh 2.

Bác sĩ của Khoa Glaucoma - Bệnh viện Mắt TPHCM trực tiếp thực hiện kỹ thuật iTrack Advance dưới sự hướng dẫn của PGS-BS Van Nguyen

BSCKII Trang Thanh Nghiệp, Trưởng Khoa Glaucoma - Bệnh viện Mắt TPHCM, cho biết glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ở các trường hợp glôcôm mức độ nhẹ đến trung bình, việc kiểm soát nhãn áp đôi khi vẫn chưa đạt mục tiêu dù đã điều trị nội khoa tối ưu và/hoặc laser, trong khi các phẫu thuật truyền thống có thể bị cân nhắc trì hoãn do lo ngại biến chứng và gánh nặng chăm sóc hậu phẫu.

Hiện nay, kỹ thuật iTrack Advance đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Úc. Nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận phương pháp này giúp giảm nhãn áp trung bình từ 30–40%, đồng thời giảm đáng kể số lượng thuốc nhỏ mắt mà bệnh nhân phải sử dụng lâu dài. Hiệu quả điều trị được chứng minh là ổn định và bền vững trong nhiều năm theo dõi.



Tin liên quan

300 suất khám bệnh cườm nước miễn phí tại Bệnh viện Mắt TP HCM

300 suất khám bệnh cườm nước miễn phí tại Bệnh viện Mắt TP HCM

(NLĐO)-Bệnh cườm nước là nguyên nhân thứ 3 (sau đục thể thủy tinh và bệnh lý bán phần sau) gây mù lòa có thể phòng tránh được.

Tin vui cho bệnh nhân bị cườm nước ở miền Tây

(NLĐO) – Cườm nước là nguyên nhân gây mù đứng thứ 2 sau đục thủy tinh thể ở người từ 50 tuổi trở lên.

Bệnh viện Mắt TP HCM tầm soát miễn phí bệnh cườm nước

(NLĐO)- Chương trình diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ 30, ngày 15-3, tại Hội trường lầu 1, BV Mắt TP HCM, dành cho có những người có nguy cơ cao mắc bệnh Glaucoma.

Bệnh viện Mắt chia sẻ kinh nghiệm Mắt thuốc nhỏ mắt Cườm nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo