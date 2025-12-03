HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM: Giảm 40% thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian tìm hồ sơ từ hơn 15 phút còn 5–10 giây; thời gian xử lý hành chính giảm 30–40%...

Thông tin trên được BSCKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM, cho biết tại hội nghị khoa học thường niên của bệnh viện, ngày 3-12.

Giảm 40% thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số: Câu chuyện từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Ảnh 1.

BSCKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, phát biểu tại hội nghị

BS Chiến cho biết mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 5.000 lượt ngoại trú và 4.000 lượt nội trú. Từ năm 2017, bệnh viện chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao chất lượng quản lý và khám chữa bệnh. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số. Từ ngày 23-11-2023, bệnh viện trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại TPHCM được Bộ Y tế công bố đạt tiêu chuẩn triển khai bệnh án điện tử.

Giảm 40% thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số: Câu chuyện từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Ảnh 2.

Chuyển đổi số giúp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương giảm 30-40% thời gian xử lý hành chính

Thành tựu này giúp rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, hỗ trợ bác sĩ thăm khám, điều trị nhanh hơn, đóng góp vào mục tiêu của Đề án "Y tế thông minh 2021–2025, tầm nhìn 2030".

Ngoài ra, bệnh viện còn phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu như chạy thận nhân tạo, phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị Parkinson kháng trị và kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chậm tăng trưởng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo BS Chiến, chuyển đổi số trong y tế là xu thế tất yếu của hệ thống y tế hiện đại. Trước đây, ứng dụng CNTT chủ yếu dừng ở mức chuyển từ viết tay sang đánh máy, mang tính thủ công và chưa đáp ứng yêu cầu vận hành dựa trên dữ liệu. Hiện nay, CNTT phải hỗ trợ bệnh viện vận hành toàn diện, tự động hóa và kết nối dữ liệu để phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Ví dụ, một đơn vị mỗi ngày tiếp nhận từ 1.000-7.000 lượt bệnh nhân, đòi hỏi phải số hóa mạnh mẽ nhằm giảm tải quy trình, tối ưu thời gian và nguồn lực.

"Chuyển đổi số đặt ra yêu cầu đồng bộ, tự động hóa và liên thông tất cả thông tin trong bệnh viện: Hồ sơ bệnh án, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, AI, Telemedicine… Hệ thống phải đảm bảo quản trị dựa trên dữ liệu, bảo mật và đào tạo nhân sự phù hợp" - BS Chiến nhấn mạnh.

Nhận định về thực trạng chung, BS Chiến cho rằng nhiều hệ thống CNTT chưa liên thông, dữ liệu bị "cục bộ", nhân viên y tế phải nhập liệu nhiều lần, dễ sai sót; hạ tầng CNTT thiếu đồng bộ, máy chủ, đường truyền yếu, nguy cơ rò rỉ dữ liệu cao; hệ thống mạng quá tải vào giờ cao điểm, nhiều thiết bị của các hãng khác nhau khó đồng bộ; quy trình chưa chuẩn hóa, nhân lực CNTT thiếu (chỉ 4–8 người/bệnh viện); AI khó triển khai do thiếu dữ liệu sạch; người bệnh và cộng đồng cũng cần thích ứng với giao diện số…

Năm 2023, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã hoàn chỉnh bệnh án điện tử. Quy trình chuyển đổi số trong bệnh viện gồm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng; xây dựng chiến lược; số hóa theo từng giai đoạn, ưu tiên tối ưu quy trình trước, triển khai công nghệ sau; đầu tư hạ tầng, mạng, máy chủ, an ninh; triển khai hệ thống, đào tạo, kiểm tra, đánh giá bằng KPI.

Qua thời gian triển khai cho thấy hiệu quả như: Thời gian tìm hồ sơ từ hơn 15 phút giảm còn 5–10 giây; giảm 30–40% thời gian xử lý hành chính; giảm 20% sai sót nhờ nâng cấp hạ tầng mạng, firewall, SOC; chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo nhân viên theo từng vai trò; ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, cảnh báo thuốc, Telemedicine, Dashboard quản trị thời gian thực.

"Chuyển đổi số không chỉ là phần mềm mà là chuyển đổi toàn bộ hệ thống. Bệnh viện phải có đội chuyển đổi số, không phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp, không làm theo phong trào. Thành công phụ thuộc vào quy trình, dữ liệu, con người, an ninh và chiến lược đầu tư" - BS Chiến nhấn mạnh thêm.

Cùng ngày, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.

Giảm 40% thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số: Câu chuyện từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chúc mừng Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y-bác sĩ bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.


khám chữa bệnh thủ tục hành chính công nghệ thông tin chuyển đổi số xử lý hành chính Nguyễn Tri Phương khám bệnh chờ khám bệnh
