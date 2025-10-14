Bệnh viện Tâm Anh mang dàn công nghệ “khủng” tham gia Triển lãm Công nghệ Chiến lược quốc gia

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM giới thiệu hệ sinh thái y tế công nghệ cao Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC đến nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan gian triển lãm. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ trong khuôn khổ đại hội.

Hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC vinh dự đại diện ngành y tế thành phố, đã báo cáo, giới thiệu hàng loạt công nghệ hàng đầu thế giới nằm trong nhóm Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y - sinh tiên tiến. Điều này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của y tế Việt Nam, mà còn cho thấy tầm vóc một hệ sinh thái đổi mới, mang khát vọng kiến tạo nền y học nhân văn và làm chủ công nghệ vì sức khỏe người Việt.

Nổi bật là Robot Modus V Synaptive tích hợp AI, cuộc cách mạng của y học hiện đại trong phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, phục vụ cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống… Gian trưng bày với mô phỏng robot phẫu thuật thần kinh Modus V Synaptive của BVĐK Tâm Anh TP HCM trở thành tâm điểm thu hút các đại biểu, khách tham quan. Phó Bí thư Thành ủy TP HCM - Đặng Minh Thông, P⁠G⁠S⁠.⁠T⁠S⁠.⁠B⁠S Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và nhiều đại biểu dành lời khen và chúc mừng cho sự phát triển công nghệ y tế đột phá của Tâm Anh - VNVC.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã thực hiện thành công hàng trăm ca mổ u não, u tủy sống và đột quỵ xuất huyết não đầu tiên bằng Robot AI Modus V Synaptive. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tự hào giới thiệu hệ thống labo thụ tinh trong ống nghiệm với thiết kế "lab-trong-lab" độc nhất, siêu sạch chuẩn ISO5 - tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực phôi học, vừa được trao kỷ lục châu Á.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) cũng mang đến những thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tối tân thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới thử nghiệm đồng thời với Bệnh viện Đại học Harvard (Mỹ). Với việc đầu tư lớn cho thiết bị máy móc hiện đại và nguồn nhân lực cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, y sinh học từ các nước phát triển trên thế giới, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phấn đấu trở thành một trong những trung tâm khoa học y sinh trọng điểm của TP HCM.

Bên cạnh đó, xét nghiệm phát hiện virus viêm gan D đầu tiên tại Việt Nam, cùng hàng loạt thiết bị công nghệ về chẩn đoán hình ảnh như "siêu máy CT" Somatom Force VB30 hơn 100 ngàn lát cắt chụp toàn thân chỉ 1-2 giây, máy MRI 3 Tesla phần mềm tích hợp AI... cũng được Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu tại triển lãm. Đây là những công nghệ nổi bật, khẳng định năng lực phục vụ du khách quốc tế ở những dịch vụ y tế đẳng cấp tương đương quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM có hệ thống phòng "lab-in-lab" ISO 5 bên trong ISO 6, tạo môi trường tối ưu giúp nuôi cấy phôi chất lượng tốt. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Không chỉ tiên phong trong công nghệ khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn đầu tư lớn cho "công nghệ tương lai" với các thiết bị tiên tiến phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng.

TS.BS Chu Tấn Huy, Trưởng nhóm Miễn dịch Ung thư, Viện nghiên cứu Tâm Anh, chia sẻ: "Viện đang triển khai 33 đề tài nghiên cứu quốc tế và trong nước, hợp tác với nhà khoa học từ Đại học Stanford (Mỹ), Oxford (Anh) và các tập đoàn dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Abbott, GSK…". Các công trình tiêu biểu gồm thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư đang hợp tác với Stanford, đánh dấu điểm nghiên cứu duy nhất ngoài nước Mỹ trên toàn thế giới, nghiên cứu các điều kiện chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao công nghệ các thuốc phát minh, vắc xin ung thư của Nga, xét nghiệm chẩn đoán viêm gan D đầu tiên ở Đông Nam Á, kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch tế bào ung thư, giúp tầm soát phát hiện sớm ung thư…

Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM với hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực và trên thế giới, hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhanh chóng, chính xác. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Cùng nằm trong hệ sinh thái, Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam VNVC giới thiệu về Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Với vốn đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC dự kiến hoạt động vào cuối năm 2027 với công suất 100 triệu liều/năm, cơ bản hoàn thành Chuỗi cung ứng khép kín, tự chủ vắc xin của Việt Nam, chủ động nguồn cung các vắc xin quan trọng cho trẻ em và người lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lớn vắc xin phòng bệnh trong các tình huống khẩn cấp y tế, đại dịch. Đồng thời, hướng tới xuất khẩu vắc xin "Made in Việt Nam" sang các nước.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về công nghệ và môi trường. Ảnh: VNVC cung cấp

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ sinh thái BVĐK Tâm Anh - Tiêm chủng vắc xin VNVC, nhấn mạnh: "Khi các quyết sách của Đảng, Chính phủ đã mở đường, chắp cánh, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ có điều kiện thuận lợi để quyết tâm và mạnh dạn đầu tư lớn, cùng nhau vươn ra quốc tế".

Đây không chỉ là những công nghệ đột phá tạo nên những thành tựu quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn đặt nền móng cho những nghiên cứu quốc tế sẵn sàng đón đầu xu hướng y học cá thể hóa với các vắc xin ung thư, sản xuất thuốc điều trị cho từng người bệnh - lĩnh vực công nghệ y sinh đột phá mà TP HCM định hướng đầu tư phát triển.