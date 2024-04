Bệnh viện tư nhân góp phần giảm tải cho ngành y tế

Mỗi bệnh viện đều có khả năng mở rộng tiếp nhận lên đến 1.000 giường nội trú cùng với 20 chuyên khoa được đầu tư phát triển toàn diện.

TS-BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết sau gần 10 năm hoạt động, bệnh viện đã có những bước phát triển mạnh mẽ với những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực chuyên sâu như: Phẫu thuật tim hở, phẫu thuật não/sọ não, can thiệp tim mạch, can thiệp mạch máu não, can thiệp mạch máu, cấy điện cực ốc tai, cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật chỉnh hình nhi… Bệnh viện cũng vinh dự là một trong 24 trung tâm trên toàn quốc đã triển khai kỹ thuật ghép thận, góp phần mang đến hy vọng sống cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Các chuyên gia tham quan Trung tâm Điều trị ung bướu kỹ thuật cao Bệnh viện Xuyên Á TP HCM

Hiện có thêm 2 dự án Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Nguyên và Bệnh viện Xuyên Á Gia Nghĩa (Đắk Nông), dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2025 với tổng quy mô gần 1.000 giường bệnh. Đặc biệt, từ tháng 4-2024, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đưa vào hoạt động Trung tâm Điều trị ung bướu kỹ thuật cao được đầu tư đầy đủ đa mô thức, điều trị các mặt bệnh ung bướu như hóa trị, xạ trị, phẫu trị và y học hạt nhân...

Dịp này, hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á triển khai hợp tác liên doanh với Warburg Pincus - một nhà đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới (Mỹ) với quy mô và kinh nghiệm đầu tư, quản trị hơn 1.000 công ty trên toàn cầu. Warburg Pincus cũng là nhà đầu tư cổ phần tư nhân toàn cầu lớn nhất đang đầu tư tại Việt Nam…

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng hiện nay hệ thống bệnh viện tư nhân góp phần quan trọng việc giảm quá tải cho ngành y tế. Hy vọng sắp tới người dân nghèo sẽ hưởng lợi được chăm sóc, điều trị kỹ thuật cao từ những mô hình này…