Bệnh viện tuyến tỉnh ghi dấu ấn về kỹ thuật y tế chuyên sâu

Để hướng tới mục tiêu chuyên sâu kỹ thuật cao, là bệnh viện hạng I, đảm nhận chức năng vùng, bệnh viện vệ tinh, bệnh viện hạt nhân của Bộ Y tế, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thanh Hóa không ngừng cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tư và phát triển y tế chuyên sâu, hiện đại, trong chẩn đoán và điều trị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện ca ghép thận đầu tiên năm 2018

Lấy, ghép thành công 20 ca ghép thận

Tháng 6-2018 đánh dấu bước ngoặt của BVĐK tỉnh Thanh Hóa khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện sau khi nhận chuyển giao, đào tạo kỹ thuật ghép thận từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Từ đó, giúp bệnh viện làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép tạng và nhiều các kỹ thuật y tế chuyên sâu khác.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc BVĐK tỉnh Thanh Hóa, cho biết với số lượng cán bộ được đào tạo lên tới gần 60 người, sau khi chuẩn bị hoàn tất đủ các điều kiện và được Bộ Y tế cho phép, bệnh viện được tổ chức ghép thận từ người cho sống và người cho chết não. "Năm 2018, chúng tôi đã tổ chức ghép thận ca đầu tiên và cho đến thời điểm này, bệnh viện đã thực hiện trên 20 ca một cách chủ động và bằng năng lực của các kíp trong ghép thận của chúng tôi. Số bệnh nhân sau ghép đã được theo dõi, điều trị, đảm bảo hiệu quả sau ghép"- ông Sỹ chia sẻ.

Cũng theo ông Sỹ, trong xu hướng phát triển của y tế trong nước cũng như quốc tế cũng như đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu tại địa phương, sau một thời gian chuẩn bị triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật ghép tạng, trước hết là ghép thận, bệnh viện đã tổ chức thực hiện việc chuẩn bị một cách chu đáo.

"Được sự quan tâm hỗ trợ rất đắc lực của Bộ Y tế, cũng như trực tiếp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm ghép tạng quốc gia; Trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi đã tổ chức chuẩn bị chu đáo việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và đầu tư các trang thiết bị để đảm bảo thực hiện được kỹ thuật thành công.

Theo dõi điều trị bệnh nhân hậu phẫu

Bên cạnh đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ cho các ê-kíp ghép để có thể làm chủ được kỹ thuật y tế chuyên sau này là cực kỳ quan trọng. "Có thể nói bước đầu kết quả chuyển giao kỹ thuật và tiếp thu kỹ thuật của bệnh viện đã thành công tốt đẹp và cho đến thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật ghép thận"- ông Sỹ khẳng định.

Giám đốc BVĐK tỉnh Thanh Hóa mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ chuyển giao đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng như là các bệnh viện tuyến trung ương, để bệnh viện có thể tiến tới ghép các dạng khác, như là ghép gan, ghép tim, giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương mình.

Đưa nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu vào điều trị

Không chỉ làm chủ được kỹ thuật ghép tạng, trong những năm qua, BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng cập nhật, đưa nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu vào điều trị.

Một bệnh nhân ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được cứu sống trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở

Riêng năm 2024, BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã có 23 kỹ thuật mới, chuyên sâu được ứng dụng thành công, tiêu biểu như: Cắt gan do ung thư bằng phương pháp Takasaki; phẫu thuật chấn thương cột sống cổ cao cố định C1,C2, phẫu thuật nội soi cột sống thắt lưng qua liên bản sống; sử dụng ICG trong phẫu thuật nội soi cắt thận và cắt bán phần thận, bóc nhân tuyến tiền liệt nội soi bằng Laser Thulium; kiểm soát thân nhiệt trong hồi sức tích cực và kỹ thuật đặt filter tĩnh mạch chủ dưới…

Đáng chú ý, bệnh viện đã triển khai nhiều phương pháp điều trị can thiệp chuyên sâu, ít xâm lấn liên quan tới bệnh tim mạch như: Sốc điện phá rung thất, sốc điện chủ động điều trị các rối loạn nhịp tim, đặt máy tạo nhịp tạm thời qua da, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, cấy máy phá rung tự động (ICD), can thiệp và điều trị bệnh mạch vành, siêu âm trong lòng động mạch vành, thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp bằng phương pháp lập bản đồ ba chiều giải phẫu, điện học các buồng tim (3D Mapping), đặt Stent Graft động mạch chủ…

Bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội tim mạch, BVĐK tỉnh Thanh Hóa, cho biết các bệnh liên quan tới tim mạch, đặc biệt là suy tim là điểm đến cuối cùng của các bệnh lý tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

"Việc điều trị bằng thuốc có nhiều tiến bộ nhưng đối với suy tim giai đoạn cuối thì phương pháp điều trị sau cùng là cấy các thiết bị hỗ trợ cơ học như máy tạo nhịp, phương thức cấy máy tạo nhịp LV-only là một kỹ thuật cấy máy hiện đại phù hợp với những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối với chi phí không quá cao so với các kỹ thuật cấy đồng bộ cơ tim. Đây là một kỹ thuật có thể xem là xu hướng mới trên thế giới trong điều trị các bệnh lý tim giai đoạn cuối"- bác sĩ Anh cho hay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang tiến tới ghép các tạng khác, như ghép gan, ghép tim, giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương mình

Theo bác sĩ Anh, với hệ thống máy móc hiện đại, trang thiết bị can thiệp và mổ tim đồng bộ cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao thuộc đầy đủ cả 3 chuyên ngành nội khoa, phẫu thuật tim mạch, can thiệp tim mạch trong điều trị tim mạch.

"Mục tiêu của bệnh viện là tiếp tục duy trì, hoàn thiện các kỹ thuật đang thực hiện và từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về can thiệp tim mạch như thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI); sửa van hai lá qua đường ống thông (Mitralclip); chụp và can thiệp cầu nối động tĩnh mạch (FAV); khoan cắt mảng xơ vữa động mạch ngoại vi; can thiệp tim mạch bằng robot… mở ra hi vọng điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch phức tạp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh vùng lân cận"- bác sĩ Anh cho hay.

Hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng tham gia hiến tạng Năm 2024, BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Chi hội vận động hiến mô tạng cơ thể người tại Thanh Hóa để vận động người dân, cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến mô tạng. Đây là một cuộc vận động lớn và có ý nghĩa hết sức nhân văn trong vấn đề hiến mô tạng "cho đi là còn lại mãi mãi". Ngay từ khi phát động, đến nay đã có trên 300 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của đơn vị đăng ký hiến mô tạng và được hội nghị cấp chứng nhận là người đăng ký hiến mô tạng.