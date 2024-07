"Bếp ấm", ấm lòng người

Từ năm 2023, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã triển khai chương trình "Bếp ấm CEP - chia sẻ yêu thương" với mong muốn nâng cao chất lượng đời sống cho đoàn viên, đặc biệt công nhân (CN) ở trọ. Chương trình tập trung hỗ trợ kinh phí sửa chữa bếp, tặng vật dụng bếp cho khách hàng CEP là CN ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.



Niềm vui vỡ òa

Được nhận "bếp ấm", chị Lưu Thúy Ngân, nhân viên Công ty TNHH MTV Thực phẩm Sài Gòn (quận 1, TP HCM) rất vui. Chị Ngân đang ở trọ tại phường 15, quận Tân Bình, chị được Chi nhánh CEP Bến Nghé trao tặng bếp ấm, qua đó hỗ trợ các vật dụng như chảo, thớt, bếp gas, nồi chiên không dầu (tổng trị giá 4 triệu đồng) vào tháng 5 vừa qua.

Từ khi có thêm các dụng cụ nhà bếp mới, thời gian nấu nướng của chị Ngân được rút ngắn và tiện lợi hơn rất nhiều. Qua đó, có thêm thời gian chăm chút cho mái ấm của bản thân. "Tôi thường nấu ăn ở nhà mang đi làm để tiết kiệm và hợp khẩu vị. Vì vậy, khi hay tin được CEP tặng vật dụng trong nhà bếp, tôi rất mừng" - chị Ngân nói.

Gia đình anh Danh Chanh Thi, CN Công ty CP Dây sợi Rồng Á Châu (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) cũng được trao tặng "bếp ấm" CEP vào tháng 4 bởi Chi nhánh CEP Bình Tân. Anh Thi là khách hàng lâu năm của CEP, đã 5 lần vay vốn để giải quyết khó khăn, nhất là giai đoạn dịch bệnh, cả anh và vợ đều bị giảm giờ làm.

Anh Thi và vợ trước đây đều là CN, ở trọ tại huyện Bình Chánh nhưng do hoàn cảnh gia đình, các con còn nhỏ trong khi cha mẹ già yếu nên từ sau Tết 2024, vợ anh đã phải nghỉ làm để về quê Sóc Trăng chăm sóc cha mẹ và các con. Một mình anh làm lụng nuôi cả gia đình nên vô cùng vất vả. Mỗi tháng, anh gửi về quê cho vợ một nửa thu nhập của mình (5-6 triệu đồng), phần còn lại, anh chi trả nhà trọ, điện nước và tiền ăn uống cá nhân.

"Mọi thứ đều phải chi dè sẻn mới đủ nên tuần nào làm ca ngày, tôi tranh thủ ăn no tại công ty, hôm nào làm ca đêm thì lại tự nấu ăn tại phòng trọ. Vì vậy, việc CEP trang bị các vật dụng bếp như nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp điện từ... đã giúp việc chuẩn bị bữa ăn của tôi trở nên đơn giản và an toàn hơn" - anh Thi bộc bạch.

Người lao động vui mừng khi được Tổ chức Tài chính vi mô CEP trao tặng “Bếp ấm CEP - chia sẻ yêu thương”. Ảnh: THANH NGA

Vun đắp tình cảm gia đình

Nhân ngày Gia đình 28-6, chị Tạ Thị Hồng Phượng (CN Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim, TP Thủ Đức, TP HCM) nhận "Bếp ấm Công đoàn" do LĐLĐ TP Thủ Đức trao tặng. Bếp gồm các dụng cụ nhà bếp như bếp từ, nồi cơm điện, bộ nồi (5 cái), bộ tô chén đĩa và nguyên liệu nấu ăn (dầu ăn, bột ngọt, nước tương, mì gói…) trị giá 4 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình chị Sinh rất khó khăn. Quê chị ở xã Đông Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Mẹ chị đã mất hơn 10 năm nay, hiện tại chị vẫn phải cùng em gái gửi tiền về phụng dưỡng cha già ở quê. Chị đã ly hôn và một mình nuôi con nhỏ. Chị cùng em gái, con đang ở trọ tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Chị Sinh làm CN may tại Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim được 16 năm với thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. "Cuộc sống của tôi rất khó khăn, do vậy tháng nào lãnh lương ra đều hết tháng ấy, có khi phải đi vay mượn bạn bè, người thân. Để có được căn bếp tươm tất trong điều kiện thiếu trước hụt sau đối với tôi là vô cùng khó. Do đó, khi được tặng những dụng cụ nhà bếp mới, tôi càng có thêm động lực làm việc, gắn bó với đơn vị" - chị Sinh chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh, CN vệ sinh Công ty Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức, TP HCM rất phấn khởi khi căn nhà trọ của chị được trang bị thêm nhiều dụng cụ nhà bếp mới tinh. "Cứ như giấc mơ" - chị Quỳnh tâm sự. Chị Quỳnh và chồng cùng làm CN thu gom rác cùng công ty.

Vợ chồng chị ở nhà thuê, nuôi 2 con nhỏ và phải phụng dưỡng cha mẹ già. Mỗi ngày, hai vợ chồng thu gom rác từ đêm đến tờ mờ sáng mới về, việc ăn uống vì thế qua loa, tạm bợ. Cuộc sống khó khăn nên chị không có tiền để thay mới dụng cụ nhà bếp. "Khi được tặng dụng cụ nhà bếp tiện lợi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng nấu những bữa ăn ngon cho 2 con" - chị Quỳnh nói.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM - cho hay chương trình "Bếp ấm Công đoàn" được Công đoàn TP Thủ Đức khởi động từ năm 2021, với mong muốn chăm chút căn bếp cho đoàn viên - lao động được đầy đủ hơn, giúp bữa ăn của NLĐ thêm ngon, vun đắp tình cảm các thành viên trong gia đình. Từ hỗ trợ của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đến nay, chương trình đã trao tặng 25 bếp (trị giá từ 3-5 triệu đồng/bếp) và các dụng cụ nấu nướng cho đoàn viên khó khăn.

Chương trình "Bếp ấm CEP - chia sẻ yêu thương" sau hơn một năm triển khai, đã tặng 324 bếp ấm cho khách hàng với tổng kinh phí thực hiện là 1,04 tỉ đồng".