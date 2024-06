BHXH tự nguyện phải sớm đột phá

Không quy định cứng nhắc

Theo luật sư Nguyễn Hải Nam (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước), do phải đóng toàn bộ 22% mức lương căn cứ đóng nên khi rút BHXH một lần, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ "bị lỗ" do số tiền rút ra thấp hơn nhiều so với tổng số tiền đã đóng. Người tham gia BHXH tự nguyện rất khác biệt so với người tham gia BHXH bắt buộc cả về ý thức, tâm lý và mức phí tham gia. Khi tham gia BHXH, họ đã xác định được nghĩa vụ, quyền lợi của mình và tự nguyện tham gia. Vì thế, khi rút BHXH một lần, họ chắc chắn cũng đã ý thức đầy đủ về hậu quả của nó. "Do đó, theo tôi, không nên quy định bất cứ điều kiện nào khi rút BHXH một lần với đối tượng này" - luật sư Nam góp ý.