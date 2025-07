Bí ẩn phía sau cuộc gọi yêu cầu thuê phòng khách sạn để “hợp tác điều tra”

Ngày 26-7, tin từ Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn "bắt cóc, tống tiền online", bảo vệ an toàn cho một thiếu niên và ngăn chặn thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Gia đình anh T. vui mừng khi được lực lượng công an giúp đỡ tránh được "bẫy" lừa đảo (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 26-7, anh Đ.V.T (SN 1973, trú tại tỉnh Lâm Đồng) trình báo với Công an xã Thạch Hà về việc con trai anh là cháu Đ.M.N. (SN 2007), bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người. Được biết, trước đó anh T. và cháu N. cùng gia đình vừa từ tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) về quê tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chơi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây có thể là một vụ lừa đảo có tổ chức, Công an xã Thạch Hà đã kịp thời trấn an gia đình, ngăn chặn việc chuyển tiền và phối hợp khẩn trương với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường trên địa bàn tiến hành xác minh.

Sau hơn một giờ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và tìm thấy cháu N. tại một khách sạn trên địa bàn phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, cháu N. cho biết đã bị một nhóm đối tượng gọi điện, tự xưng là Công an và cáo buộc cháu liên quan đến đường dây rửa tiền.

Các đối tượng yêu cầu cháu giữ bí mật, không thông báo với ai, thuê phòng khách sạn để "hợp tác điều tra" và cung cấp thông tin người thân. Vì hoang mang và sợ hãi, cháu đã làm theo mọi hướng dẫn của nhóm đối tượng mà không hay biết mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.