HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bí ẩn vụ treo cổ của diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc

Minh Khuê

(NLĐO) - Chính phủ bang Madhya Pradesh - Ấn Độ ngày 23-5 đề xuất chuyển cuộc điều tra cái chết của người đẹp Twisha Sharma cho Cục Điều tra Trung ương (CBI).

Vụ án gây phẫn nộ lớn, cô dâu qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn

Động thái này giúp tăng cường sự giám sát xung quanh vụ án gây tiếng vang lớn, gây ra phẫn nộ khắp cả Ấn Độ.

Diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc Twisha Sharma, 33 tuổi, được tìm thấy qua đời tại chồng ở khu Katara Hills thuộc thủ phủ bang Madhya Pradesh vào ngày 12-5, chỉ vài tháng sau khi kết hôn.

Bí ẩn vụ treo cổ của diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc - Ảnh 1.

Twisha Sharma qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn

Bí ẩn vụ treo cổ của diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc - Ảnh 2.

Twisha Sharma được xác định tử vong do ngạt thở vì treo cổ

Qua kết quả khám nghiệm thi thể công bố ngày 22-5 cho thấy cổ cô có hai vết hằn đỏ song song, mỗi vết rộng 2 cm. Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt thở vì treo cổ. Gia đình nhà chồng cho rằng cô nghiện ma túy.

Tuy nhiên, gia đình Twisha Sharma bác bỏ, tố cáo cô đã chịu đựng sự quấy rối và áp lực tinh thần liên tục từ chồng cùng gia đình chồng liên quan đến của hồi môn.

Họ yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về những cuộc gọi được cho là do Samarth Singh – chồng Twisha Sharma thực hiện ngay sau khi minh tinh này qua đời. Các cuộc gọi đã kết nối đến thẩm phán, quan chức cao cấp, kỹ thuật viên camera giám sát… Họ cũng yêu cầu khám nghiệm thi thể lần hai và đã được đồng ý.

Thông gia đại chiến, chồng nữ diễn viên bị bắt giữ điều tra 

Theo tố cáo từ gia đình Twisha Sharma, mẹ chồng cô là bà Giribala Singh – một thẩm phán về hưu, đã cùng con trai tra tấn con gái họ để đòi của hồi môn. Mâu thuẫn tăng cao bắt đầu từ tháng 4, sau khi Twisha Sharma công bố mang thai, gia đình chồng nói cô lăng nhăng, mang thai con người khác và ép phá thai.

Gia đình Giribala Singh phủ nhận cáo buộc từ thông gia, cho rằng tất cả đều là suy luận vô căn cứ, đổ lỗi con dâu có vấn đề về thần kinh và đã tự tử. Bà Giribala Singh cho rằng con sâu khăng khăng đòi phá thai vì nói cô không muốn có con.

Bí ẩn vụ treo cổ của diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc - Ảnh 3.

Twisha Sharma thời điểm kết hôn

Bí ẩn vụ treo cổ của diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc - Ảnh 4.

Một hồng nhan nhưng bạc phận

Samarth Singh đã bị cảnh sát bắt giữ khi ra trình diện ngày 22-5. Anh ta đã bỏ trốn kể từ ngày 12 – 5, ngay sau cái chết của vợ mình. Hội đồng luật sư Ấn Độ đã ra quyết định đình chỉ hành nghề luật sư đối với Samarth Singh. Hội đồng này cho rằng những cáo buộc chống lại anh đủ nghiêm trọng để làm tổn hại hình ảnh, sự liêm chính của nghề luật.

Samarth Singh là luật sư còn Twisha Sharma là diễn viên, người mẫu, kiêm nữ hoàng nhan sắc, kết hôn vào cuối năm 2025. Cả hai quen nhau qua một trang web mai mối.

Năm 2012, Twisha Sharma từng đăng quang Hoa hậu Thành phố Pune, được miêu tả là người vui vẻ, hào phóng và đầy tham vọng.

Tin liên quan

Nữ nhạc sĩ được tìm thấy sau 3 tháng mất tích bí ẩn

Nữ nhạc sĩ được tìm thấy sau 3 tháng mất tích bí ẩn

(NLĐO) - Nữ nhạc sĩ Camela Leierth-Segura, 48 tuổi, từng tham gia sáng tác ca khúc “Walking on Air' trong album phòng thu thứ 4 của Katy Perry, được tìm thấy an toàn sau khi mất tích bí ẩn suốt 3 tháng.

Bí ẩn cái chết ở tuổi 14 của ngôi sao mạng xã hội

(NLĐO) - Nữ rapper Lil Tay, ngôi sao mạng xã hội, 14 tuổi, được một thành viên trong gia đình công bố qua đời. Tuy nhiên, cha của Lil Tay lại không thể xác nhận tin buồn về con gái mình.

Tiết lộ nguyên nhân cái chết bí ẩn của “thần tượng nhạc Pop”

(NLĐO) - Darius Campbell Danesh tham gia chương trình "Thần tượng nhạc Pop" (Pop Idol) năm 2012 và giữ vị trí thứ 3 chung cuộc. Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều vở nhạc kịch, đồng thời là nhạc sĩ, nhà sản xuất phim.

điều tra bí ẩn treo cổ Diễn viên Twisha Sharma
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo