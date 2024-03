Bị cáo Nguyễn Cao Trí tố bà Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ

Hơn 16 giờ ngày 6-3, VKSND TP HCM công bố xong cáo trạng vụ án Vạn Thịnh Phát. HĐXX tiếp tục yêu cầu thông dịch viên thông dịch lại phần cáo trạng liên quan bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan; quốc tịch Trung Quốc).

Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận và nhiều lần nhận số tiền hơn 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích: Chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty Cổ phần cao su công nghiệp do bị cáo Trí sở hữu; Chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Ninh; Đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Bà Trương Mỹ Lan nhờ Hồ Quốc Minh đứng tên hộ các cổ phần này, trị giá hơn 1.000 tỉ đồng.

Khi biết bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ngày 7-10-2022, bị cáo Trí đã chỉ đạo Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp; điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang.

Clip: VKSND TP HCM đọc cáo trạng trong ngày thứ 2 phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày 23-10-2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê trong Sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng nêu trên nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26-12-2022 đến ngày 15-1-2023, bị cáo Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Người này cũng khai việc gặp Hồ Quốc Minh là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu cho Minh ký.

Sau đó, mặc dù đã có Bản kết luận giám định số 20/KL-KTHS ngày 6-1-2023 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do Cơ quan điều tra thu giữ, nhưng bị cáo Nguyễn Cao Trí vẫn không thừa nhận việc đã nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí cho rằng bà Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của bị cáo. VKSND Tối cao nhận định điều này thể hiện ý thức của bị cáo trong việc chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng.



Bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của Lan và thu hồi số tiền 1.000 tỉ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Kết thúc ngày xét xử thứ 2, HĐXX thông báo trong phiên xử sáng mai sẽ bắt đầu xét hỏi hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trừ bị cáo Nguyễn Cao Trí. Hành vi phạm tội của bị cáo Trí là độc lập, không liên quan các bị cáo khác, nếu cần sẽ triệu tập sau.