Bị cáo quanh co, nạn nhân đau đáu chờ công lý

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh (41 tuổi) bước vào phòng xử án, khuôn mặt lạnh tanh. Phía sau, các bị hại dò dẫm bước vào. Cơ thể họ chằng chịt sẹo. Có người chống gậy, có người phải bấu chặt vai người thân để di chuyển. A xít không chỉ thiêu rụi da thịt, tàn phá sức khỏe mà còn khiến đôi mắt họ mù lòa vĩnh viễn. Hôm nay, họ đến phiên xét xử để tìm công lý. Nhưng phiên tòa nhanh chóng rơi vào thế… giằng co.

4 cuộc đời bị hủy hoại

Hồ sơ vụ án hé lộ chuỗi tội ác man rợ của một kẻ máu lạnh đầy toan tính, bắt đầu từ năm 2019. Khi đó, Vinh làm công nhân tại Khu Chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP HCM). Bị tổ trưởng Tuấn thường xuyên nhắc nhở, trách mắng vì không hoàn thành tiến độ, Vinh ôm hận, nuôi ý định trả thù. Vinh tìm đến chợ Kim Biên, mua chai a xít giá 30.000 đồng. Tối 21-10-2019, Vinh bám theo tổ trưởng, tạt thẳng ca a xít vào mặt rồi tăng ga bỏ trốn. Hậu quả, nạn nhân thương tật 95%.

Thoát khỏi vòng vây pháp luật, Vinh tiếp tục gây án. Tháng 5-2021, Vinh xin vào công ty khác, cũng trong Khu Chế xuất Tân Thuận. Sáu tháng sau, Vinh tái diễn kịch bản cũ, lần này nhắm vào anh Huy - tổ phó. Lại một ca a xít lạnh lùng tạt xuống, để lại vết thương tàn khốc với tỉ lệ thương tật 50%.

Sự man rợ chưa dừng lại. Vào năm 2022, một vụ tạt a xít tiếp theo diễn ra. Nạn nhân tên Hiếu, đồng nghiệp cùng phân xưởng với Vinh. Anh Hiếu, kể sau hôm anh nhắc nhở Vinh vì làm việc chậm trễ thì Vinh không đến công ty. Tối hôm đó, anh Hiếu bị tạt a xít, bị tổn thương 30%.

Những câu chuyện đồn đoán lan truyền khắp công ty, sự nghi kỵ khiến nhà máy rơi vào hỗn loạn. Lo ngại bầu không khí hoang mang ảnh hưởng đến công việc, anh Minh - quản đốc phân xưởng, đề xuất với quản lý chuyển Vinh sang bộ phận khác. Thế nhưng, chỉ ngay sau buổi trò chuyện ấy, anh Minh cũng chịu chung số phận - một ca a xít tạt thẳng vào người, thương tích 54%, nạn nhân hỏng một bên mắt.

Nhưng tưởng vì không có bằng chứng nên kẻ thủ ác sẽ mãi ẩn mình trong bóng tối nhưng định mệnh đã kéo các nạn nhân lại với nhau. Trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, họ trò chuyện rồi bàng hoàng nhận ra một điểm chung: tất cả đều từng nhắc nhở Vinh trong công việc. Cuối năm 2022, Vinh bị bắt. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vinh cúi đầu nhận tội, chỉ ra nơi mua a xít, khép lại chuỗi ngày gieo rắc kinh hoàng.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh lắng nghe VKS đọc cáo trạng tại tòa

Những nỗi đau kéo dài

Lắng nghe bản cáo trạng phơi bày từng vụ việc, không ai có thể che giấu nổi sự phẫn nộ. Nhưng bất ngờ, Vinh cất cao giọng nói mình vô tội. Khi được hỏi về lời khai tại cơ quan điều tra, Vinh đáp: "Bị cáo bị đánh quá chịu không nổi, mới thừa nhận". Chủ tọa truy vấn: "Ai đánh bị cáo?". "Công an quận 4, quận 7" - Vinh trả lời không chút do dự. "Vậy khi vụ án chuyển sang Công an TP HCM giải quyết, có ai đánh bị cáo không?". "Không!". "Vậy tại sao lúc đó vẫn ký biên bản nhận tội?". Vinh lặng thinh, không thể lý giải. Nhưng vẫn một mực lặp lại cáo buộc bị ép cung. Vinh nói rằng cơ quan điều tra đã "dàn dựng" mọi thứ, từ việc đưa đến nơi mua a xít đến buộc nhận tội.

HĐXX lần lượt truy vấn về từng bị hại nhưng Vinh thản nhiên lắc đầu. Đầu tiên, Vinh nói không biết Tuấn, rồi phủ nhận quen biết Hiếu. Lời khai vừa dứt, một tiếng cười khẽ bật lên từ hàng ghế dự khán. Tiếng cười vừa chế giễu vừa đầy căm phẫn đó có lẽ đã làm lung lay sự bình tĩnh tưởng chừng vững chãi của bị cáo. Sau tiếng cười ấy, Vinh lại thừa nhận có quen Huy và hai nạn nhân còn lại.

Thế nhưng, ngay khi vừa thừa nhận quen biết, Vinh lại tìm cách lẩn tránh. Vinh khăng khăng mình không liên quan đến các vụ tạt a xít. Bất ngờ hơn, bị cáo còn tuyên bố mình cũng là nạn nhân của một vụ tạt a xít vào tháng 1-2022 trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Vinh mô tả bị tấn công khi đang đi xe máy, sự việc diễn ra chớp nhoáng, giống hệt 4 nạn nhân. Nhưng nếu 4 nạn nhân bị tạt a xít thẳng vào mặt, hủy hoại cả cuộc đời, thì Vinh "may mắn" chỉ bị bỏng nhẹ ở hai bên đùi. Chủ tọa yêu cầu lý giải, Vinh lúng túng, không thể đưa ra lời giải thích.

Không để Vinh tiếp tục quanh co, đại diện VKS lập tức công bố lời khai trước đó của Vinh. Theo hồ sơ điều tra, Vinh từng thừa nhận vô tình làm rơi a xít vào đùi khi cất giữ tại phòng trọ vào tháng 12-2021. Vết bỏng nặng dần khiến Vinh phải đến bệnh viện vào ngày 18-1-2022 sau khi tự điều trị không thành. Nhưng trước những biên bản lời khai được công bố này, Vinh vẫn khăng khăng bị ép cung. "Kính thưa HĐXX, đó là sự ép buộc! Nếu không bị cáo sẽ bị đưa về trụ sở công an đánh" - Vinh lặp đi lặp lại.

Thái độ của bị cáo dường như đã thành công khiến HĐXX nghi ngờ Vinh có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Nhằm làm rõ, HĐXX liên tục truy vấn về tiền sử bệnh lý. Lúc này, Vinh không chút ngập ngừng, rành mạch kể hàng loạt câu chuyện quá khứ. "Hàng xóm chỗ bị cáo ở, nói bị cáo không bình thường!" - bị cáo nhấn mạnh từng chữ.

Vinh kể đến những lần vô cớ té ngã khi còn nhỏ, đặc biệt là cú ngã nặng nhất vào năm 16 tuổi khiến bản thân Vinh không còn đủ khả năng theo học lớp 12 bình thường mà phải chuyển sang hệ bổ túc.

Bị cáo thực sự có vấn đề tâm thần hay đây là màn diễn vụng về để tìm đường thoát tội? Cả phòng xử lặng đi, nhưng ánh mắt những người dự khán vẫn ánh lên vẻ hoài nghi. Nếu những lời khai của bị cáo được công nhận, đây có thể trở thành "tấm khiên" giúp Vinh né tránh trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Trước những câu hỏi chưa thể giải đáp, HĐXX buộc tạm dừng phiên xử để hội ý. Các bị hại cùng người thân được đưa ra ngoài. Bị cáo ngồi một mình, đầu ngẩng cao, đôi mắt mở to, môi mím lại như thể muốn tỏ ra bình thản trước mọi diễn biến. Nhưng cũng có lúc, gương mặt cao ngạo ấy cúi xuống, thoáng đăm chiêu.

Sau thời gian hội ý, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ vụ án để điều tra lại. Bên ngoài phòng xử, các bị hại đứng lặng đi, những đôi mắt không còn nguyên vẹn hướng về phía cánh cửa phòng xử vừa khép lại. Một nạn nhân tay run run, nắm chặt cây gậy chống, nghẹn ngào: "Chúng tôi còn có cơ hội để được công lý hay không?".

Câu hỏi ấy vang lên nhưng không ai có thể trả lời. Vụ án chưa khép lại kéo theo những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.

Trong vụ án này, Nguyễn Kim Vinh bị truy tố về tội "Giết người" theo điểm a, n, khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; mức hình phạt lên đến tù chung thân hoặc tử hình.