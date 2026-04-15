Thời sự

Bị cuộc gọi đòi nợ làm phiền, nam thanh niên chuyển cuộc gọi sang đường dây nóng của công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do bị làm phiền từ cuộc gọi đòi nợ, nam thanh niên ở Thanh Hóa đã chuyển cuộc gọi sang số điện thoại đường dây nóng của công an.

Ngày 15-4, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ.H.A. (SN 1992; ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Nam thanh niên này đã có hành vi chuyển cuộc gọi sang đường dây nóng của công an.

- Ảnh 1.

Công an lập biên bản xử lý hành chính nam thanh niên chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Làm việc tại cơ quan công an, anh Đ.H.A. khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã vay tiền của khoảng 20 ứng dụng (App) trên mạng với tổng số tiền nợ 20 triệu đồng. Đến hạn, không có khả năng trả nợ nên anh Đ.H.A. liên tục bị các đối tượng đòi nợ gọi điện thoại gây áp lực.

Do bị làm phiền bởi nhiều cuộc gọi đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, nam thanh niên này đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chuyển toàn bộ cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hành vi này khiến đường dây nóng tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác phục vụ quần chúng nhân dân.

Hành vi trên của anh H.A.Đ vi phạm tại Điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo hành vi tự ý chuyển cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức mà không được sự đồng ý, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Vượt "ranh" khi đòi nợ, hậu quả chờ sẵn

Vượt "ranh" khi đòi nợ, hậu quả chờ sẵn

Mua bán nợ là giao dịch hợp pháp nhưng lợi dụng danh nghĩa này để "kéo quân" uy hiếp, khủng bố tinh thần con nợ lại là hành vi phạm pháp

Phú Quốc: Nhân viên cũ một phòng khám đa khoa căng băng rôn đòi nợ lương

(NLĐO) - Ông Huỳnh Văn Khải, Giám đốc Phòng khám Đa khoa S.O.S Phú Quốc, khẳng định ông không nợ lương của ai.

Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng

(NLĐO) - Nợ ngập đầu, một thanh niên ở Đà Nẵng tìm cách đẩy gánh phiền phức sang đường dây nóng Bộ Công an nên bị xử phạt.

    Thông báo