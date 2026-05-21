HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bị đâm, người đàn ông giằng lấy dao sát hại người tình

Tr.Đức

(NLĐO)- Trong quá trình chung sống, giữa Đặng Văn Ba và người tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ, ghen tuông.

Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Ba (SN 1981, trú tại thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ) về hành vi "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ghen tuông dẫn đến án mạng: Đặng Văn Ba sát hại tình nhân tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Văn Ba

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Văn Ba và bà L.T.K. (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Ba Chẽ) đều đã có gia đình riêng nhưng chung sống với nhau như vợ chồng từ khoảng tháng 3-2025. Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Ba nghi ngờ bà K. có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng đêm 24-4, tại khu lán trại chăn nuôi của Đặng Văn Ba, sau khi uống rượu, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, bà K. dùng dao đâm vào vùng bụng của Ba gây thương tích.

Bực tức vì bị đâm, Ba đã giằng lấy con dao rồi đâm, cắt nhiều nhát vào vùng cổ bà K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nhận thức được hành vi của mình, Ba đã dùng chính con dao trên tự đâm vào cổ để tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ba về hành vi "Giết người".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vụ sát hại người tình tại TPHCM: Trả hồ sơ để làm rõ những uẩn khúc

Vụ sát hại người tình tại TPHCM: Trả hồ sơ để làm rõ những uẩn khúc

(NLĐO) - HĐXX đã ra quyết định trả hồ sơ cho cơ quan công tố để tiến hành điều tra bổ sung vụ người đàn ông sát hại người tình.

Mức án cho nam bác sĩ sát hại người tình rúng động ở Đồng Nai

(NLĐO)- Bị cáo Danh Sơn bị tuyên mức án tử hình về hành vi sát hại người tình gây rúng động tỉnh Đồng Nai.

Bất ngờ lời khai của bác sĩ sát hại người tình gây rúng động dư luận

(NLĐO)-Trả lời trước tòa, bác sĩ sát hại người tình khai do bị ức chế tâm lý, bị ép buộc và không muốn ảnh hưởng tới vợ con.

người đàn ông giết người sát hại người tình ghen tuông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo