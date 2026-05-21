Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Ba (SN 1981, trú tại thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ) về hành vi "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đặng Văn Ba

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Văn Ba và bà L.T.K. (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Ba Chẽ) đều đã có gia đình riêng nhưng chung sống với nhau như vợ chồng từ khoảng tháng 3-2025. Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Ba nghi ngờ bà K. có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng đêm 24-4, tại khu lán trại chăn nuôi của Đặng Văn Ba, sau khi uống rượu, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, bà K. dùng dao đâm vào vùng bụng của Ba gây thương tích.

Bực tức vì bị đâm, Ba đã giằng lấy con dao rồi đâm, cắt nhiều nhát vào vùng cổ bà K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nhận thức được hành vi của mình, Ba đã dùng chính con dao trên tự đâm vào cổ để tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ba về hành vi "Giết người".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.