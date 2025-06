Bị dừng xe, huấn luyện viên thể hình chửi bới, quật ngã thượng uý CSGT

(NLĐO) - Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 5-4 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.