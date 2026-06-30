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Quốc tế

Bi hài lệch múi giờ!

MỸ NHUNG

Bất cứ thành viên nào của Ban Quốc tế - Đối ngoại thuộc Báo Người Lao Động cũng đều nếm trải những "phiên live" xuyên màn đêm đầy kịch tính

Điện thoại kêu khe khẽ nhưng cũng đủ để tôi bật dậy, bấm nút nghe. "Có biến rồi chị ơi, bạo loạn ở quốc hội Mỹ" - Minh Nghĩa, cộng tác viên nhận trực đêm đó, nén giọng nói. Trong bụng tôi "ôi" một tiếng, nhảy vội xuống giường mở chiếc máy tính vẫn ở chế độ "ngủ". Màn hình sáng lên, hơn 3 giờ một chút, tôi mới chợp mắt chưa đầy 2 giờ.

Đó là nửa đêm rạng sáng 7-1-2021 (tức chiều 6-1 theo giờ Mỹ), thời điểm những người ủng hộ ông Donald Trump xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ để phản đối kết quả của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối năm trước đó. Và đây cũng là một trong vô số lần "live" xuyên màn đêm mà bất cứ thành viên Ban Quốc tế - Đối ngoại nào của Báo Người Lao Động đều đã từng trải qua.

Biến cố trong đêm nói chung thiên hình vạn trạng. "Nhẹ nhàng" là kiểu sự kiện có kế hoạch (nhưng giờ giấc sai lệch hay có bất ngờ xảy ra thì vẫn phải "canh dài cổ" như thường) như Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế quan toàn cầu hay "ngắm" ống khói chờ Vatican công bố tân Giáo hoàng… Sợ nhất là những biến cố khẩn cấp nổ ra chớp nhoáng, diễn biến dồn dập mà lại không biết khi nào mới dịu xuống. Biên tập viên Hoàng Phương đã nhiều phen nửa đêm "đếm" tên lửa phóng qua lại giữa Israel và Iran, phóng viên Anh Thư theo sát lần Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro về New York, Xuân Mai miệt mài chờ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng và sau đó bùng lên cuộc đôi co căng thẳng với ông Donald Trump. Không chỉ phóng viên (dù còn làm hay đã chia tay như các nhà báo Thế Sự, Thu Hằng, Cao Lực…) mà các cộng tác viên gắn bó lâu năm như Huệ Bình, Minh Nghĩa, Quy Hưng… cũng không ngại thức khuya dậy sớm hay tỉnh giấc giữa đêm để đeo bám thời sự nóng, từ vụ Hàn Quốc đột ngột thiết quân luật đến hàng loạt vụ khủng bố làm rúng động châu Âu những năm 2010.

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Ban Quốc tế (sau đổi tên thành Ban Quốc tế - Đối ngoại) vào thời điểm tháng 7-2015, khi Báo Người Lao Động kỷ niệm 40 năm thành lập. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Làm việc "ngoài giờ hành chính" lâu năm như vậy, tôi hầu như không dám tắt chuông điện thoại, chỉ sợ sẽ lỡ một cuộc gọi hay tin nhắn. Cũng không biết từ lúc nào trong người tích tụ một nỗi thắc thỏm không yên, rằng bất cứ lúc nào cũng có thể "xảy ra chuyện"!

May mắn của chúng tôi là tụ hội được những đồng đội không chỉ cực kỳ trách nhiệm, cùng chung ý thức nghề nghiệp lẫn tay nghề cao mà còn có tính cách tương đồng, lao vào nhiệm vụ đầy nhiệt huyết mà không hề so đo, tính toán. Đích đến của chúng tôi là những tin bài vừa nhanh nhạy vừa chính xác, được cả bề rộng diễn biến lẫn chiều sâu phân tích. Trong tập thể ấy, không phân biệt phóng viên hay cộng tác viên, mỗi cái tên tác giả từng xuất hiện trong mảng Quốc tế - Đối ngoại đều mang một dấu ấn không dễ xóa nhòa! 


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