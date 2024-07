Bi hài phẫu thuật sửa tướng đổi vận

Trong một lần đi xem tướng, một phụ nữ 35 tuổi (ở Thanh Hóa) được "thầy" tướng số phán rằng dáng mũi không tốt, tiêu tán tài sản, không giữ được của. Tin lời "thầy", chị đi chỉnh mũi với mong muốn thay đổi số phận.



Mang họa vì đổi tướng

Một tháng sau, thấy mũi vẫn thấp, không được như mong muốn, chị tiếp tục đến spa tiêm filler (chất làm đầy) vào đầu mũi, sống mũi. Một ngày sau vùng tiêm ửng đỏ, sưng nề. Lo sợ, trở lại spa để tiêm chất giải nhưng không hiệu quả, chị đến Bệnh viện Da liễu Trung ương cầu cứu bác sĩ. "Đổi vận đâu chưa thấy, chỉ biết rằng vừa trải qua một biến cố khó quên" - chị rầu rĩ.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tiếp nhận không ít các trường hợp tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ đổi vận hoặc làm đẹp để giống thần tượng. Trước đó, một nam bệnh nhân (40 tuổi) nhập viện với phần dái tai sưng tấy biến dạng. Làm kinh doanh và có chút duy tâm nên khi bạn bàn về dái tai mỏng nhỏ, người này liền đi sửa tướng đổi vận. Tại một cơ sở làm đẹp, anh được tư vấn tiêm giống tai Phật bằng filler và phải đến bệnh viện 3 ngày sau đó vì "tai mới" bị nhiễm trùng, chảy dịch.

Tại Bệnh Da liễu TP HCM cũng tiếp nhận không ít trường hợp tai biến tắc mạch, hoại tử do tiêm filler. Gần đây nhất là một nam (24 tuổi, ở TP Thủ Đức) cũng vì muốn có tai to như tai Phật nên nhờ một người bạn là nhân viên spa mua filler với chi phí hơn 1 triệu đồng về tiêm. Sau 1 ngày tai bắt đầu đau nhức, căng cứng nên anh nhờ bạn đến giải song tình trạng càng tệ hơn. BSCK2 Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu, cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng tắc mạch, loét hoại tử dái tai. Nguyên nhân có thể do người làm sai kỹ thuật, tiêm vào mạch máu. "Vùng tai là vùng có nhiều mao mạch nhỏ nên dễ bị chảy máu, bầm tím. Nếu tiêm quá nhiều hoặc tiêm nhầm vào mạch máu sẽ căng tức, tắc mạch máu, nguy cơ hoại tử" - bác sĩ Giang cảnh báo.

Theo các bác sĩ, những vị trí được nhiều người hay can thiệp để "đổi vận" như mũi, cằm, tai, hõm má, lõm giữa cung lông mày, thái dương… Đa số đều muốn chỉnh sửa trên gương mặt để mong thay đổi số mệnh, tài lộc. Nhưng chính những vị trí này lại hay để lại biến chứng sau tiêm. Các vị trí này khi tiêm filler có dây thần kinh ngang qua, nếu người tiêm không có kỹ năng tốt, hiểu biết về giải phẫu cấu trúc nguy cơ thành tai họa.

Bệnh nhân tiêm filler biến chứng điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: NGỌC DUNG

Dính đòn tâm lý

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên mạng xã hội có hàng trăm hội nhóm về thẩm mỹ. Có nhóm với 300.000-400.000 thành viên và sẽ tăng thêm vào dịp lễ, hội. Ngoài vô số bài về quá trình "trùng tu" nhan sắc, giới thiệu bác sĩ "làm đẹp tự nhiên"…, có không ít bài viết quảng cáo "thẩm mỹ phong thủy" làm mắt, mũi, lông mày, bơm môi, làm tai Phật, tạo má lúm, tiêm chỉnh hõm cằm… nhằm hút tài lộc. Không chỉ khoe ra những hình ảnh "thẩm mỹ phong thủy" đã thay đổi số mệnh con người mà nhiều trang mạng còn đánh trúng vào tâm lý khách hàng với chi phí cực rẻ. Có những video quảng cáo thu hút cả triệu lượt xem.

Các chuyên gia cho rằng cái gọi là làm đẹp để có thể rước tài lộc, thay đổi vận mệnh thực chất chỉ là chiêu trò đánh vào sự mê tín, hy vọng mù quáng để moi tiền của người nhẹ dạ. Thực tế không phải trường hợp nào cũng có thể phẫu thuật như… "thầy" phán. Nếu cứ cố sửa tướng kiểu này chẳng những phá hoại tự nhiên cơ thể mà còn để lại những hậu quả nặng nề về sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng - Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết filler là một trong những thủ thuật được thực hiện phổ biến nhất trong da liễu thẩm mỹ. Tiêm filler là một biện pháp thẩm mỹ nội khoa được thế giới công nhận, giúp làm đầy khiếm khuyết trên khuôn mặt như trũng mắt, trũng lệ, hõm thái dương, cằm ngắn, cằm lẹm… để gương mặt đầy đặn, tròn trịa hơn, bù vào những vị trí khuyết hụt mô da cơ thể. Phương pháp này giúp chị em phụ nữ điều trị trẻ hóa da mặt, căng da. Trong y khoa, các bác sĩ sử dụng chất này như một chất có vai trò làm tăng thể tích mô và tăng độ giữ nước cho cơ thể.

Tuy nhiên, filler vẫn là chất lạ đối với cơ thể, nếu bị lợi dụng hoặc thực hiện bởi người thiếu chuyên môn thì có thể gặp những biến chứng khó lường: Nhiễm trùng, áp xe, tắc mạch, hoại tử, thậm chí tử vong. Hiện một số trung tâm thẩm mỹ, spa không đủ điều kiện cơ sở vật chất để bảo đảm nguyên tắc vô trùng khi đưa chất ngoại lai vào cơ thể. Bên cạnh đó, các sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường cũng rất nhiều loại không có nguồn gốc, không đúng quy chuẩn dễ gây ra nhiễm khuẩn.

Theo các chuyên gia, bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào đều phải do bác sĩ có chuyên môn thực hiện. Việc các spa để nhân viên tiêm filler, tiêm meso, botox... là vi phạm quy định. Tiêm filler nghe qua tưởng đơn giản nhưng có nhiều biến chứng, rủi ro. Những khu vực như mũi nếu người tiêm không được đào tạo, hiểu biết hay chất được tiêm kém chất lượng thì nguy cơ xâm nhập vào võng mạc trong mắt gây biến chứng nặng nề hoại tử, mù mắt. Để phòng ngừa các biến chứng trong sử dụng filler làm đẹp, trước khi tiêm khách hàng cần tìm hiểu kỹ cũng như thảo luận rủi ro tiềm ẩn để không bị lợi dụng hoặc lạm dụng.

"Tiêm chất làm đầy tạo gương mặt như ý muốn là phương pháp làm đẹp được nhiều người lựa chọn vì mang lại hiệu quả tức thời, không phải đụng dao kéo, mất thời gian nghĩ dưỡng… Thực hiện thủ thuật này đòi hỏi phải là bác sĩ, được đào tạo bài bản, nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng tiêm, đặc biệt là hệ thống mạch máu phức tạp. Nếu thực hiện sai kỹ thuật có thể gây ra các tai biến nghiêm trọng chết người" - bác sĩ Giang khuyến cáo.

Nên sáng suốt chọn lựa Theo PGS-TS Vũ Ngọc Lâm, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Để an toàn, mỗi người cần tìm hiểu kỹ, chỉ làm đẹp tại bệnh viện, các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Với các phẫu thuật lớn như hút mỡ bụng, cần tuân thủ một số nguyên tắc sau phẫu thuật để nhanh phục hồi. Cụ thể: Nên nghỉ ngơi hoàn toàn từ 5-7 ngày trước khi quay trở lại làm việc. Tránh để sẹo tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong vòng 1 năm. Giữ vệ sinh vết chích da và cần kiểm tra hằng ngày để loại trừ nguy cơ có thể nhiễm trùng. Thay băng và sát khuẩn thường xuyên tại vết chích da trong ít nhất 3 ngày đầu sau hút mỡ bụng. Trong vòng một tháng sau thủ thuật cần mặc áo định hình hoặc quấn băng thun ở mức độ vừa phải, tránh để lại nếp nhăn. Không tác động lực mạnh vào khu vực mới thực hiện thủ thuật…. Mỗi lần thực hiện hút mỡ bụng chỉ cho phép đào thải dưới 10% tổng trọng lượng mỡ trên cơ thể. Sau hút mỡ bụng, chất béo, các tế bào mỡ được loại bỏ ở khu vực được điều trị và mỡ sẽ không xuất hiện lại ở đó. Tuy nhiên, các tế bào mỡ ở các bộ phận khác của cơ thể vẫn tiếp tục phát triển. Nếu không có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, mỡ nội tạng sẽ xuất hiện trở lại. Sau 2-4 tuần, có thể đi bộ, tập yoga. Từ tuần thứ 6 trở đi, có thể quay trở lại cường độ tập luyện cũ.

Thêm sự cố y khoa suýt chết làm đẹp Tại TP HCM lại vừa xảy ra một sự cố y khoa suýt chết người sau phẫu thuật hút mỡ, tạo hình thành bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn (quận Tân Bình). Nạn nhân là chị V.T.H (47 tuổi), người thực hiện là bác sĩ H.Q.H. Một ngày sau phẫu thuật, chị H. mệt, khó thở, diễn tiến nặng dần, được báo động đỏ nhờ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn, đồng thời chuyển sang đây cấp cứu mới qua nguy kịch. Sở Y tế TP yêu cầu cơ sở thẩm mỹ trên tạm ngưng thực hiện phẫu thuật, thủ thuật đối với bác sĩ H.Q.H, chờ kết luận từ cơ quan chuyên môn; họp phân tích nguyên nhân sai sót; rà soát, đánh giá điều kiện và năng lực người hành nghề, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế, việc tuân thủ thực hiện các quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật của người hành nghề; rút kinh nghiệm việc không báo cáo sự cố y khoa bắt buộc. Hải Yến