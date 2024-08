Bi hài xỏ khuyên thể hiện cá tính

Hiện nay, việc xỏ khuyên tại nhiều vị trí trên cơ thể dần trở nên phổ biến.



Rước bệnh vào thân

Chỉ cần gõ từ khóa xỏ khuyên trên mạng xã hội Tiktok sẽ có nhiều video hướng dẫn cách xỏ khuyên từ xỏ khuyên tai, miệng, mũi, rốn, môi, lưỡi... thậm chí cả "vùng kín".

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết mới đây tại khoa tiếp nhận nữ bệnh nhân V.T.H đến thăm khám trong tình trạng ê buốt răng cửa hàm dưới. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện mặt trong răng cửa hàm dưới có vết lõm tròn, sát tủy răng. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết cách đây 2 năm có tự xỏ khuyên lưỡi. Đây cũng là nguyên nhân khiến răng bị mòn. Bệnh nhân sau đó đã được lấy tủy và bọc sứ để tránh tình trạng gãy răng.

"Cấu trúc lưỡi có nhiều mạch máu, tác động làm tổn thương lưỡi có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm mô tế bào vùng sàn miệng dưới lưỡi khiến khó thở chèn ép đường thở gây tử vong. Cùng với đó, khuyên là dị vật ngoài cơ thể nên khi được gắn vào cơ thể có thể dẫn đến một số phản ứng như mất vị giác, thay đổi vị giác, sinh mủ, chảy dịch có mùi hôi tại nơi xỏ khuyên. Ngoài ra, về lâu dài sẽ gây mòn răng (thường là mặt trong răng cửa hàm dưới) gây ê buốt, răng lung lay và gãy răng khi có tác động mạnh" - bác sĩ Việt cảnh báo.

Không chỉ tự xỏ khuyên lưỡi, gần đây đã có nhiều trường hợp cũng gặp biến chứng nhiễm trùng sau khi xỏ khuyên "vùng kín". TS-BS chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's health, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị một số trường hợp nam giới bị nhiễm trùng vì xỏ khuyên cho "cậu nhỏ".

Bệnh nhân là anh V.M.K (25 tuổi, ngụ TP HCM) đến khám trong tình trạng dương vật bị sưng tấy, đỏ, mủ và đau nhức. K. cho biết cách đây một tuần anh đã xỏ khuyên ở dương vật tại một "cửa hàng". Ban đầu, anh chỉ cảm thấy một chút khó chịu nhưng sau vài ngày có triệu chứng sốt và khó chịu khi đi tiểu nên cầu cứu bác sĩ. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện vùng xỏ khuyên của bệnh nhân bị nhiễm trùng nghiêm trọng, mủ chảy ra từ vết khuyên. Nguyên nhân chính là do quy trình xỏ khuyên không bảo đảm vệ sinh và không được thực hiện bởi người có chuyên môn. Sau đó, anh K. được chỉ định dùng kháng sinh và phải tháo bỏ khuyên để điều trị nhiễm trùng.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) từng tiếp nhận một số trường hợp biến chứng răng do vì xỏ khuyên lưỡi

Muốn làm thì phải vào nơi chuyên

Bày tỏ quan điểm về trào lưu xỏ khuyên, bác sĩ Việt cho rằng đây là sở thích cá nhân và quyền tự do của các bạn trẻ. Tuy nhiên, mọi sở thích cần có giới hạn và bảo đảm an toàn về mặt sức khỏe. Việc xỏ khuyên tai, mũi, lưỡi hay vùng kín là thủ thuật xâm lấn, đặt một vật lạ thường là kim loại gắn vào các cơ quan trên cơ thể cần được thực hiện bởi các chuyên gia lành nghề và am hiểu về sức khỏe, an toàn và chống nhiễm khuẩn. Nếu không bảo đảm an toàn, xỏ khuyên có thể gây ra nhiều biến chứng, đặc biệt tại các vùng nhạy cảm của cơ thể như lưỡi, mũi, môi hay "vùng kín".

Theo các bác sĩ, xỏ khuyên là thủ thuật xâm lấn, đặt một vật lạ thường là kim loại gắn vào các cơ quan trên cơ thể có thể dẫn tới việc nhiễm trùng từ dị vật theo đường máu vào cơ thể, nhẹ thì nhiễm trùng khu trú tại vị trí đặt khuyên, nặng thì gây ra nhiễm trùng máu... Nếu xỏ khuyên ở lưỡi có thể viêm mô tế bào vùng sàn miệng dưới lưỡi dẫn đến khó thở chèn ép đường thở gây tử vong. Bên cạnh đó, khuyên là dị vật ngoài cơ thể nên khi được gắn vào cơ thể có thể dẫn đến một số phản ứng như mất vị giác, thay đổi vị giác, sinh mủ, chảy dịch có mùi hôi tại nơi xỏ khuyên. Ngoài ra, về lâu dài sẽ gây mòn răng (thường là mặt trong răng cửa hàm dưới) gây ê buốt, răng lung lay và gãy răng khi có tác động mạnh, khó phát âm, khó vệ sinh răng miệng.

Xỏ khuyên là sở thích thể hiện cá tính nhưng đi kèm với đó là những rủi ro không nhỏ.

Giới chuyên môn cảnh báo hiện nay đa số các trường hợp xỏ khuyên được thực hiện tại các cơ sở không chuyên, không bảo đảm vô trùng, không chỉ dẫn đến các biến chứng trên còn có thể lây nhiễm các bệnh qua đường máu như: Viêm gan B, C; HIV, nấm…

Riêng sở thích xỏ khuyên ở "cậu nhỏ", bác sĩ Anh Duy không khuyến khích bởi các yếu tố an toàn và rủi ro biến chứng. Song nếu quyết định xỏ khuyên vì sở thích cá nhân, nam giới cần cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và trong môi trường y tế hợp vệ sinh. Bởi nếu được thực hiện xỏ khuyên tại các cơ sở y tế hoặc cửa hàng xỏ khuyên được cấp phép, có đội ngũ chuyên viên được đào tạo, bảo đảm quy trình vệ sinh thì tránh được rủi ro đáng tiếc, né được nguy cơ nhiễm trùng. Bên cạnh đó, sau khi xỏ khuyên, cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chăm sóc để tránh nhiễm trùng. Nếu sau khi xỏ khuyên, xuất hiện các triệu chứng như sưng tấy, đỏ, đau nhức hoặc mủ, cần đi khám ngay lập tức để được điều trị kịp thời.

"Xỏ khuyên "cậu nhỏ" có thể là một cách để thể hiện cá tính và phong cách nhưng đi kèm với đó là những rủi ro không nhỏ nếu không được thực hiện đúng cách. Việc hiểu rõ các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cá nhân. Các bệnh nhân cần luôn lắng nghe cơ thể mình và tham khảo ý kiến chuyên gia nam khoa khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Khi đó, việc xỏ khuyên mới thực sự là một trải nghiệm an toàn và thú vị" - bác sĩ Anh Duy nhấn mạnh.