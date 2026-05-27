Thời sự

Bị mảng vữa trần nhà rơi trúng khi đang ngủ, bé trai 6 tháng tuổi tử vong

Đức Ngọc

(NLĐO) - Đang nằm ngủ, bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi bị mảng vữa từ trần nhà bất ngờ rơi xuống đè trúng người.

Ngày 27-5, thông tin từ UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết vụ việc thương tâm trên xảy ra tại xóm Kim Hoa, xã Bích Hào khiến bé N.M.K. (6 tháng tuổi) tử vong.

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến cháu bé tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào ngày 25-5, khi bé K. đang ngủ trên giường thì bất ngờ một mảng vữa trên trần nhà (nhà đổ mái bê tông) rơi xuống đè lên người. Vụ việc khiến bé K. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Được biết, căn nhà này được gia đình cháu bé xây cách đây ít năm. Có thể do những ngày qua thời tiết tại địa phương có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao đã khiến bê tông bị co ngót khiến mảng vữa rơi xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.

